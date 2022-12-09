Потрібна могутність, щоб реалізувати формулу миру: Зеленський звернувся до Ердогана

Володимир Зеленський виступив з потужною промовою перед турецькими лідерами, зокрема президентом Таїпом Ердоганом, під час якої озвучив умови миру.

Свою промову під час TRT World Forum 2022 Володимир Зеленський розпочав із того, що вказав на історичну помилку Путіна, який божевільною агресією довів, що безпека України та Чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки.

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Те, що нам вдається реалізовувати такі ініціативи, як зернова експортна ініціатива й гуманітарна ініціатива "Зерно з України", дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів Української формули миру,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент на початку промовив не випадково зазначив, що звертається до могутньої аудиторії.

Головне – могутність та лідерство

За його словами "головне не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а направляти її потенціал заради миру".

Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера,

– додав президент.

Він запропонував партнерам обрати пункти для себе, аби ця формула миру була реалізована.

Пункти, які є ядром української формули миру:

Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку.

Гарантувати продовольчу безпеку.

Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор.

Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих.

Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий самий вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів,

– зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що уже в липні експорт був поновлений – "завдяки нашій із вами могутності". І побажав, щоб ця могутність спрацювала і в усьому іншому, що потрібне для миру!

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