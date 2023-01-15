Ці ж терористи прийдуть і за вами, – Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про Дніпро
Президент Володимир Зеленський звернувся до росіян після кривавого ракетного удару по Дніпру 14 січня. Своє звернення глава держави адресував росіянам, які замовчують моторошну трагедію у Дніпрі.
Зеленський висловив обурення, що в Росії не змогли засудити терор, який окупанти влаштували в Дніпрі, пише 24 Канал. Жертвами атаки Росії стало щонайменше 30 людей.
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Зло дуже чутливе до боягузливості, – Зеленський
Зеленський заявив, що терористи з Росії, які атакують Україну, прийдуть і за росіянами, які боягузливо вирішили "перечекати" війну.
Хочу сказати всім тим у Росії – і з Росії, – хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору... Хоча чудово все бачать і знають… Ваше боягузливе мовчання, спроба "перечекати" те, що відбувається, закінчаться лише тим, що якось ці ж терористи прийдуть і за вами,
– сказав глава держави.
Президент підкреслив, що росіян ніхто не захистить перед терористами.
"Зло дуже чутливе до боягузливості. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться чи намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, не буде кому вас захищати", – резюмував Зеленський.
Росія атакувала Дніпро: що відомо про ракетний удар
- 14 січня Росія масовано атакувала українські міста, зокрема й Дніпро. Близько 16 години в Офісі Президента повідомили, що ракета росіян влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.
- У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили по Дніпру ракету Х-22. На жаль, українська ППО не спроможна збивати ракети такого типу. Від удару було зруйновано цілий під'їзд – від 9 до 2 поверху.
- Унаслідок удару росіян по багатоповерхівці загинули 30 людей, травмовано – 73 людини. Водночас врятувати вдалось 39 людей, зокрема шестеро дітей. Інформація щодо жертв і постраждалих все ще уточнюється.
- Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних елементів конструкцій тривають. На місці трагедії залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше 45 одиниць техніки.