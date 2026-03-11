Зеленський звернувся до Трампа: тиснути треба на Путіна, а не на мене
Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа. Він зазначив, що тиснути потрібно на Путіна, а не на нього.
Про це Зеленський сказав у коментарі Politico.
Що Зеленський сказав Трампу?
Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського президента Дональда Трампа. Він зазначив, що тиснути задля миру треба на Путіна, а не на нього.
Президент заявив, що український народ "втомився", але моральний дух все ще високий. За його словами, українці не готові прийняти ультиматум Росії щодо передачі значної частини територій на сході країни.
Зеленський каже, що Путіна чекає доля Гітлера
Володимир Зеленський порівняв долю Путіна з історією Гітлера.
Він пояснив, що росіяни використовують кіно, музику, спорт та мистецтво – як зброю. Він зазначив, що росіяни "промивають" власне населення ще з раннього віку.