Зеленський звернувся до учасників бойових дій з Європи

Президент України Володимир Зеленський виступив з черговим зверненням щодо військової агресії зі сторони України. Цього разу він закликав європейців сильніше тиснути на політиків для допомоги Україні.

Зеленський звернувся до європейських країн, нагадавши їм, що Україна – теж Європа. Хоча там не надто поспішають нам на допомогу.

Детальніше Як ви будете захищати себе, якщо так повільно допомагаєте нам, – Зеленський звернувся до Європи

Відтак він вирішив звернувся напряму до громадян країн Європи. Зеленський запропонував їм виходити на площі своїх міст та вимагати миру для України та Європи. А також тиснути на уряди своїх країн, щоб вони допомогли України.

Або ж пропонує європейцям долучитися до лав української армії.

"Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави та разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно", – наголосив Зеленський.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.