На жаль, маємо загиблих серед ремонтників енергосистеми, – Зеленський записав нове звернення

Росія 29 жовтня доволі передбачувано заявила, що остаточно зриває експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє рішення Кремля.

Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Росія працює на те, щоб голод був на кількох континентах.

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Зеленський розповів про звільнених з полону українців

Президент зауважив, що 29 жовтня вдалося повернути з російського полону ще 52 людини – 50 захисників і двох цивільних. Серед них є бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонці, зокрема:

Андрій Альбов – начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, якого евакуювали з "Азовсталі".

Василь Чаленко – доброволець, тероборонець, командир відділення розвідувального взводу.

Є серед цих 52 і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, який був захоплений у полон при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі,

– розповів Зеленський.

Він наголосив, що про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території, пам'ятають та зроблять все, щоб повернути кожного й кожну.

"Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Дякую всій команді за цей результат!" – додав глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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В енергокомпаніях є загиблі через російські атаки

Президент вкотре відзначив роботу українських енергетиків, ремонтників та обласних адміністрацій – усіх, хто щодоби працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів.

Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони,

– зауважив Зеленський.

Він наголосив, що фахівці роблять все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними й щоб люди могли планувати свій день.

"Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання", – розповів глава держави.

За його словами, так само й на Київщині – ситуація була критичною, але зараз її вже виправляють.

"Хочу підкреслити: повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі. Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення", – додав Зеленський.

Він зауважив, що внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі в ремонтних бригадах та енергокомпаніях.

"Мої співчуття рідним. Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми", – закликав президент.

За його словами, протягом тижня українські захисники збили:

понад 40 іранських ударних дронів,

суттєву кількість російських ракет,

6 ударних вертольотів,

кілька літаків

"Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об'єктів критичної інфраструктури. І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці!" – додав глава держави.

Він також подякував всім захисникам українського неба – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів.

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Зеленський прокоментував заяву Росії про призупинення зернової угоди

Президент розповів, що сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Однак насправді це рішення ухвалили не сьогодні.

Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством. Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад 3 тижні,

– пояснив Зеленський.

Він наголосив, що це абсолютно свідома блокада Росії, абсолютно прозорий намір Кремля повернути загрозу масштабного голоду для Африки та Азії.

"От буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу", – зауважив глава держави.

За його словами, усі ці країни однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Зеленський підкреслив, що це рішення Росія очевидно ухвалила ще у вересні. Лише про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі.

"Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору", – зауважив президент.

Він закликав світ до жорсткої міжнародної реакції – як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема на рівні "Великої двадцятки".

Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у "двадцятці",

– додав Зеленський.

За його словами, всі партнери бачать:

штучну чергу із суден;

що робила Росія для зриву зернової ініціативи;

що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом.

"Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи. Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке?" – заявив глава держави.

Президент зазначив, що світ має силу, щоб захистити людей від цього, а Україна була та може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

"Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. Я дякую всім, хто бореться разом із нами за те, щоб повернути міжнародним відносинам мир і стабільність! Я дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради України! Слава Україні!" – підсумував президент.

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