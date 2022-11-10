41 звільнений населений пункт на Півдні й масові мінування окупантів: звернення Зеленського

ЗСУ вже 260 днів стримують навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 10 листопада записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні отримали хороші новини з Півдня, повідомляє 24 канал. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції становить вже десятки.

До теми Ще більше українських прапорів: ЗСУ звільнили П'ятихатки та Кучерське

ЗСУ звільняють населені пункти від окупантів

Президент розповів, що українські захисники вже звільнили на Півдні 41 населений пункт.

Я дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Збройні Сили, розвідка, спеціальні служби... Всім,

– зазначив Зеленський.

Він зауважив, що особливо хоче відзначити бійців:

28-ї окремої механізованої бригади,

46-ї десантно-штурмової бригади,

60-ї окремої піхотної бригади,

128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

"Тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці! Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишалися в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодинно звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи й де ще піднято наш Державний прапор", – додав глава держави.

За його словами, радіючи, всі українці повинні завжди пам'ятати, що означає цей рух, що кожен крок наших Сил оборони – це життя воїнів, які віддаються за нашу свободу.

"Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів", – наголосив президент.

Це відбувається і на Сході, на Харківщині, а раніше відбувалося на Півночі – Київщині, Сумщині, Чернігівщині.

"Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. Маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону були наші прапори, українські прапори, і більше ніколи – жодних ворожих триколорів. Це буде", – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Росія дискредитує ЗСУ та Україну на Заході через агентів впливу, – ГУР

На звільнених територіях тривають розмінування

Зеленський розповів, що фактично одразу за українськими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя.

Перше й базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати,

– зазначив президент.

За його словами, в Україні за роки повинні зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв. Передусім розміновуються:

будинки,

соціальні об'єкти,

комунікації,

дороги.

"Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тисяч квадратних метрів небезпечної для життя території", – зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити. Тепер залишилося розмінувати близько 170 тисяч квадратних метрів. Зокрема, в найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають і ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як зараз у Херсоні

"Плюс ліси, плюс величезна площа полів. Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізують проєкти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада і Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН", – зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що свій особистий внесок може зробити й будь-яка людина на землі через благодійну платформу United24. Зокрема, завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині.

"Вона за годину проходить 1,5 гектара, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики та відновлювати постачання", – розповів глава держави.

За його словами, таку й іншу подібну техніку додаватимуть, аби пришвидшувати розмінування всюди, куди повертають український прапор та нормальне українське життя.

"У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи", – повідомив Зеленський.

Актуально Росія готується до війни на своїй території, – Bloomberg

Президент розповів про важливі телефонні розмови

Зеленський розповів, що він провів сьогодні 2 важливі телефонні розмови. Перша була з прем'єр-міністром Британії. Під час неї:

обговорили подальшу оборонну підтримку України,

обмінялися оцінками операцій, що тривають на передовій.

Готуємося до важливих міжнародних подій наступного тижня, зокрема до саміту "двадцятки", координуємо позиції з партнерами,

– зазначив президент.

Також глава держави говорив з прем'єр-міністром Канади. Під час дзвінка також обговорили G20 та українські ініціативи в ООН – важливі проєкти резолюцій, які пропонуватимуть підтримати Генеральній Асамблеї.

"Окремо пройшлися по тих лініях оборонної та безпекової взаємодії, які вже є з Канадою. Плануємо розширювати співпрацю. Завтра у графіку ще є важливі переговори", – додав Зеленський.

Президент подякував Нідерландам за черговий крок на посилення оборони України – 100 мільйонів євро спрямують у фонд підтримки захисту нашої держави.

"Ці кошти, а також кошти від інших партнерів будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників і працюватимуть на перспективу. На те, щоб Україна ставала тільки міцнішою", – пояснив президент.

Він додав, що 10 листопада також оголосили про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

"Важливі засоби протиповітряної оборони. Якраз те, що треба, те, що ми просили. Слава всім, хто воює й працює заради нашої держави й наших людей! Дякую всім, хто допомагає! Вічна слава всім, хто віддає життя за Україну і хто своє життя віддав. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Варто подивитися – Жінка розплакалась від радості, побачивши ЗСУ: відео