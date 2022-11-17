Рішення суду в Гаазі, українське зерно, проблеми в енергетиці: головне зі звернення Зеленського

Сили оборони вже 267 днів борються з навалою російських окупантів. Ввечері 17 листопада президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що 17 листопада отримали важливі міжнародні результати. Зокрема, попри всі складнощі та різноманітні маніпуляції Росії, продовжується експортна зернова ініціатива, повідомляє 24 канал.

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Президент розповів про експорт українського зерна

Зеленський зазначив, що Україна й надалі експортуватиме агропродукцію через свої чорноморські порти.

Це дуже конкретна річ. Те, завдяки чому світ бачить значення України,

– заявив Зеленський.

За його словами, за час від 1 серпня з портів Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства становить 11 мільйонів тонн. Географія – дуже широка:

Марокко,

Алжир,

Лівія,

Туніс,

Єгипет,

Судан,

Ефіопія,

Сомалі,

Кенія,

Ємен,

Ліван,

Бангладеш,

Китай,

Індія,

Індонезія,

Туреччина,

країни ЄС.

"Десятки мільйонів людей, передусім у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема шляхом постачання в межах Продовольчої програми ООН із наших портів. Вдалося й знизити напругу на глобальному продовольчому ринку. А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без нашого продовольчого експорту", – пояснив глава держави.

Він наголосив, що Україна зробила все, щоб розширити цю роботу. Президент подякував всім партнерам, які допомагають:

ООН і особисто генеральному секретарю Гутеррешу,

Туреччині й особисто президенту Реджепу Ердогану.

"Дякую всім у нашій команді, хто відповідає за цей напрямок. Справді важливий результат", – наголосив Зеленський.

В Офісі Президента сьогодні відбулася нарада щодо української ініціативи Grain from Ukraine. За словами президента, низка країн погодилися долучитися до її роботи, зокрема Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина та США.

"Але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше. Сенс – дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. Вже скоро надамо більше деталей, як це буде працювати", – додав глава держави.

Президент вважає, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку – ніколи більше у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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