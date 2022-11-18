Важка ситуація зі світлом – у 17 регіонах і Києві: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони вже 268 днів борються з російськими окупантами. Ввечері 18 листопада президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зауважив, що протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому аварійних відключень сьогодні було значно менше, повідомляє 24 канал.

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Президент розповів про ситуацію в енергетиці

Зеленський зазначив, що станом на вечір 18 листопада в більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина,

– розповів президент.

Він додав, що в Херсоні сьогодні відкрили перші 2 Пункти незламності. Їх у звільненому від окупантів місті буде більше.

"Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там зв'язок, є "Старлінки" тощо. Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але ми все підключимо, все відновимо", – додав глава держави.

Дивіться фото з Пункту незламності у Херсоні / Фото Кирила Тимошенка

Зеленський зауважив, що сьогодні в Києві був віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Зокрема, президент говорив з ним про:

енергетику,

фінансову співпрацю між Україною та Євросоюзом,

потреби нашої держави у фінансуванні до кінця року і в наступному році.

"Очікуємо в цьому році два транші макрофіну – 2,5 мільярда євро ще в листопаді та 0,5 мільярда євро на початку грудня. Обговорили й нові санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені на європейському рівні", – розповів глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський поспілкувався з ірландськими студентами

Президент розповів, що сьогодні також поспілкувався зі студентською спільнотою Ірландії – країни, яка дуже принципово підтримує Україну.

Хоча це нейтральна країна у військовому плані, Ірландія все ж міцно захищає європейські цінності й допомагає нам політично та гуманітарно.,

– зауважив Зеленський.

Глава держави звернувся до ірландців із двома проханнями.

Перше – просувати на загальноєвропейському рівні необхідність посилювати санкції проти Росії.

Друге – допомагати нам поширювати правду про події в Україні та про російський терор.

"Також звернувся до учасників безпекового форуму в канадському Галіфаксі – це один зі світових безпекових форумів. Іще раз представив українську формулу миру і запросив Канаду та інших наших партнерів обрати для себе такий компонент формули миру, у якому вони можуть проявити своє лідерство максимально", – додав президент.

За його словами, саме в цьому і є сенс того, як Україна викладає свої пропозиції щодо відновлення миру.

"Ми їх розклали на елементи – те, з чого складається російська агресія. І робимо все, щоб знешкодити кожен із цих елементів і щоб через це знешкодити агресора. Я щодня отримую дуже позитивний фідбек у світі на цей наш підхід – провідні лідери підтримують українську конструктивність. І я вірю, що нам вдасться реалізувати нашу формулу миру", – наголосив Зеленський.

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Глава держави подякував українським захисникам

Президент розповів, що наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі – жодних пом'якшень боїв чи передишок не було.

Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої,

– додав Зеленський.

Він зауважив, що хоче особливо відзначити прикордонників Харківського та Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині.

"Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Це те, що треба, хлопці! Дякую вам!" – заявив глава держави.

Також президент подякував бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку.

"Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати. На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", – наголосив президент.

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Президент розповів про розмову з Ердоганом

Зеленський зауважив, що сьогодні також говорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Подякував за зусилля для подовження нашої експортної зернової ініціативи. Обговорили ще й деталі нашої нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Сподіваюся, що Туреччина долучиться до її реалізації. Звичайно, приділили увагу і безпековій співпраці, і ситуації в енергетиці,

– розповів глава держави.

Він додав, що завтра буде дуже активний день, і зовсім не вихідний. Український уряд очікує новин і можливостей для нашої держави й вже готує для них відповідний ґрунт.

"А сьогодні хочу сказати іще одне – привітати. Привітати всіх сержантів Збройних Сил України з їхнім професійним днем. Сьогодні вже багато було сказано теплих слів і в армії, і в суспільстві", – зазначив президент.

За його словами, сержанти – це ті люди, які забезпечують реальну єдність і взаєморозуміння між командирами та солдатами.

"Сержантський корпус – це справжня опора армії, і я дякую всім нашим сержантам, які вповні відповідають цим словам. Дякую кожному й кожній, хто зараз служить у наших силах оборони! Дякую всім, хто зробив захист України частиною своєї особистої долі! Слава нашим героям! Вічна пам'ять і шана тим, хто віддав своє життя за свободу для українців! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

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