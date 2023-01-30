Данія взяла шефство над Миколаєвом, – Зеленський розповів про візити на Південь України

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення 30 січня. Зокрема, він розповів про відрядження в Одесу та Миколаїв.

Глава нашої держави провів переговори з делегацією Данії 30 січня. Власне, йдеться про зустріч з пані Прем'єр-міністром Фредеріксен і представниками коаліції партій – міністром оборони та закордонних справ Данії.

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Говорили про відбудову України

За словами Зеленського, під час цієї зустрічі йшлося про те, як Данія може допомогти Півдню нашої держави відбудувати інфраструктуру після російських атак.

Данія взяла своє шефство над Миколаєвом. Зокрема, у галузях енергетики, інфраструктури, соціальної сфери та виробництва. Особливо важливим для Миколаєва є відновлення нормального водопостачання та очищення води,

– констатував глава держави.

Окрім того, він наголосив, що вже є відповідний проєкт щодо цього за участі Данії та його реалізація уже розпочалась.

Повна версія звернення Зеленського за 30 січня: дивіться відео

Водночас український лідер розповів, що разом зі партнерами відвідав шпиталь у Миколаєві, у якому перебувають поранені вояки. Він назвав цю лікарню прикладом того, чому модернізація та відновлення інфраструктури регіону є дуже важливими.

Данія підтримала експорт українського зерна

Відомо, що Данія підтримала українську Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми "Зерно з України" – Grain from Ukraine.

Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру,

– заявив президент.

Також він подякував країні за надану оборонну підтримку, суттєве посилення нашої артилерії та готовність у долученні до танкової коаліції. Зауважмо, що Україна та Данія продовжують координувати дії, аби посилити санкції проти Росії.

Наради Зеленського з миколаївськими та одеськими чиновниками

Зеленський закликав Данію долучитися до зусиль зі захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від російських представників.

У зверненні презент також згадав про те, що провів наради з військовим і обласним керівництвом Миколаєва та Одеси. Під час них йшлося не тільки про безпеку – хоча, звісно, це питання було першим на порядку денному, – а й про соціальний стан у регіонах, про наявні економічні можливості в людей.

До речі, я дякую всім підприємцям, усім роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які попри все зберігають робочі місця та сплачують зарплати й податки. Це ваш конкретний і ваш вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися,

– наголосив глава держави.

Наостанок він вкотре зауважив, що "вистояти – це спільне завдання, яке існує зараз". Це стосується "сил оборони й безпеки, усієї нашої держави, бізнесу та кожного й кожної, хто працює заради перемоги".