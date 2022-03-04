Ця ніч могла зупинити історію, – Зеленський до українців після атаки росіян на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців у дев'ятий день війни. Він, зокрема, прокоментував атаку на Запорізьку АЕС, й звернувся до мешканців Херсона.

Глава держави зазначив, що українці протистоять потужному ворогу, який переважає за чисельністю. А крім цього – і за кількістю техніки.

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Обстріли ЗАЕС – це терор

Втім, за словами Зеленського, російські загарбники "на тисячі світлових років" є далекими від нормальних людей, які мають гідність. "Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну електростанцію", – підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що російські танкісти знали, що саме обстрілюють. "Прямою наводкою – по станції. Це терор небаченого рівня", – підкреслив політик. Й додав, що в Україні – 15 атомних блоків, а у російських військових – відбита пам'ять про трагедію на Чорнобильській АЕС.

Зеленський звернувся до росіян

Після цього наш президент звернувся до росіян. Він пригадав, що у 1986 році вони разом з українцями боролися із наслідками Чорнобильської катастрофи. Й наголосив, що вони повинні пам'ятати всі ті жахи, які вона принесла. "А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити", – додав він.

Світові лідери – шоковані

Через ворожий обстріл на ЗАЕС спалахнула пожежа, її загасили лише під ранок. Втім, наразі адмінкорпус та прохідну на станцію контролюють росіяни.

Глава держави розповів, що упродовж ночі проти 4 березня підтримував зв'язок зі світовими лідерами, й відчував, що вони – шоковані. Велика Британія, наприклад, скликає через атаку на ЗАЕС засідання Радбезу ООН, а МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування.

Потрібне негайне посилення санкцій проти держави – ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною,

– наголосив Зеленський.

Й пояснив, що тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по українських атомних об'єктах. Водночас подякував нацгвардійцям, які охороняли станцію та намагалися зупинити ворога, й рятувальникам, які загасили пожежу.

"Але багато залежить від вас, українці, прості люди Енергодара. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете й бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", – закликав політик.

Росіяни проявляють нелюдську жорстокість

Зеленський також зазначив, що ворог вже завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Проте героїчний спротив українців вже дев'ятий день рятує нашу державу від цієї навали. "Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації", – підкреслив президент.

Чернігів, Охтирка, знов Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали,

– пояснив глава держави.

Він описав, як росіяни своїми бомбами знищують українські міста та вбивають громадян. "Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія", – зазначив політик.

Українські захисники завдають ворогу максимальних втрат: на дев'ятий день війни – майже 9200 вбитих окупантів. Ключовою мішенню для загарбників залишається Київ. "Але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють. Тому що ми – у себе вдома", – наголосив Зеленський.

Президент звернувся до херсонців

Глава держави попередив, що ворог готує провокацію у Херсоні. Там мають намір розіграти виставу з нібито мітингом за Росію. Для цього у місто привезли чужинців, шукають також місцевих зрадників. Саме так, нагадав Зеленський, і починалося все з квазіреспубліками на Донбасі.

Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ви можете все зупинити, будь-який план окупантів. Нікого не слухайте – слухайте своїх дітей, слухайте своє серце. Ви – українці,

– підкреслив він.

Й закликав місцевих мешканців позбутися будь-якого відчаю. Адже Україна свого не віддасть. "Обов'язково дайте знати окупантам, що перебувати в Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти вашим містом, як і будь-яким іншим українським містом", – підсумував політик.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео





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