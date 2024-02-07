Відповімо на кожну атаку, посилимо оборону, – Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір посилити повітряний щит країни та далекобійні можливості. Він також наголосив на необхідності змусити Росію платити за свої дії.

У своєму зверненні за 7 лютого Зеленський наголосив, що Україна відповість на кожну російську ракету та обстріл. Президент висловив співчуття родинам загиблих від ранкового удару по Києву та зазначив, що постраждали також інші регіони.

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Посилення оборони та відплата

Зеленський заявив про завдання України у поточному році – максимально посилити оборонні можливості та завдати Росії системних втрат. Він згадав про заморожені російські активи, які мають бути конфісковані та використані для захисту від терору.

Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен "Шахед", і наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат,

– сказав Зеленський.

Президент також повідомив про зустріч з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, де обговорювалися питання конфіскації російських активів та європейської підтримки України. Голова нашої держави наголосив на важливості сильного рішення, яке підтвердить повагу до міжнародного права.

Проінформував пана Борреля про актуальну ситуацію на полі бою, про наші потреби. Ми говорили про європейське рішення щодо мільйона снарядів для артилерії. Я вдячний за всі зусилля, щоб реалізувати це рішення. Пан Боррель пообіцяв, що домовленості будуть реалізовані.

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Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку з боку Болгарії та інших європейських держав, які стоять на боці міжнародного права. Він акцентував на важливості солідарності в цей час та подякував українським воїнам за їхню боротьбу на різних напрямках фронту, зокрема відзначив:

47-му окрему механізовану бригаду, що на Авдіївському напрямку;

79-ту окрему бригаду ДШВ, що воює на Мар'їнському напрямку;

93-тю ОМБр "Холодний Яр", яка на Бахмутському напрямку;

54-ту ОМБр імені гетьмана Мазепи, що на Сіверському напрямку;

81-шу окрему аеромобільну бригаду та 40-ву окрему артилерійську бригаду.

Додамо, що Росія уже має чимало проблем через розв'язану війну проти України та постійні обстріли цивільної інфраструктури. Скажімо, після обстрілу України 7 лютого ЗМІ повідомили, що візит Путіна до Туреччини був відкладений. Президент ворожої держави тепер невідь-коли зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.