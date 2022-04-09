Україна не має часу чекати, – Зеленський записав нове звернення

Володимир Зеленський записав нове звернення після 45 днів війни. Президент наголосив, що Європа має діяти негайно і принципово, аби зупинити російську агресію.

Про це глава держави говорив ввечері 9 квітня. Він розповів українцям, зокрема, про підсумки візиту британського прем'єра Бориса Джонсона до Києва, пише 24 канал.

До темиЦю війну не можна виправдати, – Джонсон перелічив, що робитиме Лондон для захисту України​

Україна завжди буде вдячною Лондону

Як наголосив президент, візит глави британського уряду до України максимально наочно демонструє, що для свободи й лідерства немає перешкод. Він зауважив, що Джонсон був серед тих, хто жодної хвилини не вагався щодо того, підтримувати Україну чи ні.

Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії,

– підкреслив Зеленський.

Політик пояснив, що мовиться про історію захисту демократії, історію захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Великій Британії, й особисто Борису Джонсону.

Зеленський наголосив, що завдання антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – якнайшвидше завершити війну, розпочату Росією, й звільнити українську землю від загарбників. "І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи", – додав політик.

Ще одна важлива новина стосується допомоги з боку Великої Британії післявоєнному відновленню України. Лондон готовий взяти шефство над відновленням Києва й області.

Уся Європа є мішенню для Росії

Саме тому, за словави Зеленського, підтримувати прагнення України до миру​ – це вже не просто моральний обов'язок усіх сил Європи. А й стратегія захисту для кожної цивілізованої держави: тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку.

Адже це дозволить якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили, яка неминуче вдарить по всіх. Адже російські "апетити" не обмежуються лише Україною й руйнацією нашої свободи. Мішенню для агресорки є весь європейський проєкт.

Важливі новини з-за кордону

Крім цього, Зеленський згадав і про зустріч з австрійським канцлером Карлом Негаммером. Політик запевнив, що його держава разом з партнерами по ЄС продовжуватиме санкційну політику проти Росії. До того часу, поки не повністю не відновиться реальна безпека у регіоні.

Канцлер Австрії підтримав у відповідь на моє запитання й чітку перспективу якнайшвидшого приєднання України до Євросоюзу,

– зауважив наш президент.

Зеленський не оминув увагою й важливу новину від Урсули фон дер Ляєн та Джастіна Трюдо. У межах ініційованої ними глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів для допомоги українцям, яким довелося покинути свій дім російську агресію.

Позитиву для України все більше

Президент також наголосив, що у Москві й уявити не моги, що на 45-й день після їхнього вторгення ситуація у Києві буде саме такою, як є зараз. Втім, сміливі українці зробили це реальністю. Кожен громадянин, який 24 лютого обрав свою Батьківщину, свободу й майбутнє.

Що Зеленський обговорює з іноземними лідерами,

конкретну допомога нашій обороні;

конкретну допомога нашим людям;

конкретні гарантії безпеки для нашої держави.

"Звісно, не від усіх я чую конкретні відповіді на свої конкретні запитання. Але щодня позитиву для України все більше. Проте, ще не настільки більше, щоб можна було точно визначити терміни закінчення цієї війни", – зазначив політик. Й пояснив, що потрібно ще більше санкцій для зброї.

Європі слід діяти негайно

Глава держави зазначив, що пріоритетне завдання – запровадження більш болісних обмежень російських грошових потоків. Насамперед це стосується нафтового бізнесу. Адже демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти й зробити її токсичною для усіх інших держав.

Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також з часом буде перекрите,

– підкреслив Зеленський.

"Але Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно й принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав", – додаві політик.

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Звернення Зеленського за 9 квітня: дивіться відео