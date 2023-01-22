Ми сильні, бо єдині, – Зеленський звернувся до українців у День Соборності
Джерело:Володимир Зеленський
У неділю, 22 січня, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян України. У цей день наша держава відзначає День Соборності.
Глава держави наголосив, якщо не припиняти боротьбу, то єдину і незалежну державу буде відновлено. Натомість, якщо не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачено.
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Війна ще більше об'єднала людей
24 лютого стало новим Днем Соборності для українців. Зеленський зазначив, що у цей день об'єднались не лише два береги – об'єднався весь народ.
Тепер кожне місто – рідне, кожне село – рідне, кожна вулиця – рідна,
– каже президент.
Бійці зі всієї України мужньо захищають кожен куточок рідної землі. Кожен свідомий громадянин, хоч де він народився, зараз захищає свій Донбас, свою Галичину, свою Слобожанщину та свій Крим.
Глава держави запевнив, що ми разом захищаємо Україну і разом переможемо ворога.
"Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", – резюмував президент.
Привітання президента: дивіться відео
Заяви Зеленського: останні новини
- 21 січня для президента було довгим – робочі рішення, міжнародна комунікація, різні питання, які заслуговують на увагу та реакцію. За словами Зеленського, він хотів би, щоб всі українці сьогодні відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час.
- Напередодні, 20 січня, відбулась зустріч у форматі "Рамштайн". Глава держави запевнив, що українцям ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, проте щоденно представники уряду та дипломати роблять сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене.
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі красиво потролив Путіна. Він публічно засумнівався, чи російський диктатор живий. Адже незрозуміло, хто там взагалі ухвалює рішення.
- В Кремлі були змушені відповідати на такий підкол від Зеленського. Прессекретар бункерного президента Дмітрій Пєсков почав розповідати, що "Путін є і буде".