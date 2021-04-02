"Чорна п'ятниця": Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Український президент Володимир Зеленський записав відео після засідання РНБО. Він наголосив, що для низки фізичних і юридичних осіб настала "чорна п'ятниця".

Глава держави підкреслив, що вперше в історії України ввели персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

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Зеленський зазначив, що на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави.

Він також звернув увагу на презентацію Центру протидії дезінформації, який уже розпочав свою роботу. Й, звісно, не оминув теми про ситуацію на Донбасі.

Ми маємо повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США. Це підтверджує, зокрема, розмова з Байденом,

– зауважив Зеленський.

"Американський президент запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", – підкреслив глава держави.

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