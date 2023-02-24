Ми вигризали кожну добу, і вистояли, – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення

Володимир Зеленський вранці 24 лютого 2023 року звернувся до українців. Президент пригадав, як рік тому близько 07:00 озвучив дві найголовніші заяви: Росія почала повномасштабну війну, але українці – сильні та готові до всього. Українці – це й є Україна.

Зеленський наголосив, що 24 лютого 2022 року – найважчий день новітньої історії, повідомляє 24 канал. Найдовший день у житті кожного українця та кожної українки. Люди прокинулися вранці й відтоді не засинають.

Зверніть увагу День, що змінив усе: початок повномасштабного вторгнення очима 24 Каналу

Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий

Український лідер пригадав, що хтось пережив шок, хтось не знав, що сказати. Але водночас всі відчували, що робити. Українці не підняли білий прапор. Вони почали боронити синьо-жовтий. Українці не зламалися та не здалися. А символом цього стали герої-прикордонники острова Зміїного, а також – маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль".

Зеленський звернувся до українців 24 лютого: дивіться відео

Зеленський наголосив: українці не знали, що буде завтра, але розуміли, що за кожне завтра треба битися.

І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли в другий день. А далі – в третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли в четвертий день. А потім у п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися,

– наголосив український лідер.

Український лідер подякував усім, завдяки кому стоїть Україна: ЗСУ, СБУ, ССО, Нацгвардії, Нацполіції, ТРО, усім силам безпеки та оборони.

Україна зупинила "другу армію світу"

Україна пережила лютий, а далі настала весна. Україна пережила нові атаки, нові рани та новий біль. Весь світ побачив справжнє нутро Росії. Окупанти обстріляли пологовий будинок, драмтеатр у Маріуполі, Миколаївську ОВА, площу Свободи у Харкові, вокзал у Краматорську.

Весь світ побачив Бучу, Ірпінь, Бородянку. Кожен у світі чітко усвідомив, на що здатна Росія – що таке насправді "русскій мір".

Тоді ж весь світ побачив, на що спроможна Україна. Весь світ побачив нових героїв: оборонців Києва, захисників "Азовсталі". Весь світ побачив нові подвиги, які здійснювали цілі міста. Наші столиці-незламності – Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка.

З'являлися нові символи, нові оцінки та прогнози щодо України.

"Україна надихнула світ, Україна об'єднала світ"

Україна зазнавала нових ударів та дізнавалася про нові трагедії. Водночас – витримала. Завдяки людям, які щодня заради інших викладалася на повну. Зеленський наголосив, що це – медики, рятувальники, пожежники, залізничники. Вони врятували тисячі життів.

Зеленський пригадав, що далі були перші наступи та перші звільнені території. Окупантів знищували у Чорнобаївці. Загарбників вигнали з Київщини, Сумщини, Чернігівщини. На дно відправили крейсер "Москва". Відбувся перший "Рамштайн" та ленд-ліз – другий за всю історію. Україна здивувала, надихнула та об'єднала світ.

Український лідер подякував партнерам, союзникам та друзям за допомогу. За HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard.

У серпні окупанти не взяли жодного українського міста. Восени – Україна повернула додому Ізюм, Балаклію, Куп'янськ, Лиман, Херсонську область й Херсон.

"Україна звільнить всі свої землі"

Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Президент наголосив, що Україна не забула про них.

"Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі. Ми зробимо все, щоб Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном: ми зробимо все, щоб ви повернулися до України", – пообіцяв Зеленський.

Він також наголосив, що Україна поверне кожного полоненого.

Лише це все разом стане перемогою. Україна бачить її навіть у темряві.

"Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це. Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності", – заявив український лідер.

Він наголосив, що головний підсумок – Україна вистояла і не зазнала поразки. Цього року українці зроблять усе, щоб вона перемогла.