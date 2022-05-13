Деокупація територій і важкі перемовини по "Азовсталі": Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів, яка ситуація з деокупацією територій і перемовинами по "Азовсталі". Також наголосив, що зараз пріоритетом є щоденна робота, яка спрямована на припинення війни.

Звернення глави держави оприлюднили приблизно о 23 годині. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на відео президента з підсумками 13 травня.

Розпочав із втрат росіян

Передусім очільник України згадав про актуальну інформацію щодо втрат армії ворога. Адже саме в цей день збили 200-й російський літак. Окрім цього, вже вбиті 27 тисяч солдатів армії окупантів.

Росія втратила понад 3 тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави. І заради чого це все?

– запитав президент.

Він додав, що єдиною досягненою ціллю був хіба пам'ятник Леніну, який неодовго постоїть у тимчасово окупованому Генічеську. "Жодного іншого результату в Росії немає і не буде", – підкреслив глава держави.

Звернення Володимира Зеленського у цей вечір: дивіться відео