Маємо три серйозні новини, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 2 червня традиційно звернувся до жителів України. Він підбив підсумки 99 дня опору повномасштабному вторгненню Росії.

Загалом глава держави виділив три найосновніші новини за день. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

Зауважте Сєвєродонецьк тримається, санкції ЄС та США проти Росії: основне за 99 день війни

Росія має звикати до болючих наслідків війни

Передусім очільник України говорив про те, що ЄС поступово рухається до впровадження 6 санкційного пакета. Це дуже складний процес, бо передусім обмеження передбачають відмову від російських викопних ресурсів.

Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Інші країни, які видобувають якіснішу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави агресора "мінусуються" величезні суми,

– розповів президент.

Він додав, що Росія постійно намагається протидіяти цьому. Адже Кремль довго насолоджувався потоком нафтодоларів і не хоче від цього відвикати. "Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни", – акцентував Зеленський.

Зброя для порятунку життів

Другим важливим моментом у цей день було те, що США офіційно підтвердили на різних рівнях, що Україні нададуть сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Володимир Зеленський наголосив, що така підтримка є вкрай необхідною зараз.

Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний Президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку,

– наголосив глава держави.

Наразі Україна також очікує схожих хороших новин він інших держав-партнерів. Для прикладу, 2 червня також стало відомо про новий пакет оборонної допомоги від Швеції.

Дипустанови повертаються до Києва

Третім ключовим моментом президент назвав поновлення роботи посольств у нашій столиці. Станом на цей день, таких вже є 50.

Зеленський підкреслив, що це дуже важливо не тільки практично – роботи дипломатів. Також це важливий фактор на символічному рівні.

Глава держави підкреслив, що кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри у нашу перемогу. Саме в те, що Україна зможе впевнено захистити свою державність.

Ситуація на фронті й далі важка

Також глава держави наголосив на тому, що й далі тривають важкі бої за нашу свободу. Наразі чи не найгарячішою точкою зіткнення є Сєвєродонецьк. Захисники України мають там певні успіхи, проте поки рано про них детально говорити.

Там (Сєвєродонецьку – 24 канал) зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч – Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії,

– зазначив Зеленський.

Наразі російська армія застосовує на Сході всі наявні у неї збройні можливості. При цьому, людей у керівництві агресора навіть ніхто не рахує. "Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької й Луганської областей", – зазначив президент України.

Також він наголосив на тому, що продовжуються цинічні обстріли мирних міст і сіл. 2 червня росіяни, зокрема, атакували Чернігівську та Харківську області, а також Миколаїв.

Звернення Володимира Зеленського за цей день: дивіться відео

Верховний головнокомандувач 2 червня підписав новий указ про нагородження наших захисників і захисниць. Він відзначив державними нагородами героїзм 223 учасників бойових дій. На жаль, із них 72 отримали їх посмертно.