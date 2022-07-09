"Фронт тримається, поки тримається тил": головне зі звернення Зеленського за 9 липня

Володимир Зеленський ввечері 9 липня традиційно звернувся до жителів України. Він підсумував найважливіше з того, що сталося в цей день.

Президент не лише розповів про зміни в колах дипломатичних представників України, а й описав єдиний спосіб зупинити тероризм росіян. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Чому президент звільнив кількох послів

Вдень стало відомо, що глава держави підписав одразу кілька указів про звільнення послів України. Позбулися своїх посад посли в Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії, Республіці Мальдіви, Непалі, на Шрі-Ланці та Бангладеші за сумісництвом.

Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ,

– сказав президент.

Нашим тилом є вся Європа

Очільник України провів у цей день зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше. Він подякував іноземному гостю за його натхненне й точне звернення до Верховної Ради.

Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ,

– підкреслив Зеленський.

Пан Ларше сказав також іншу важливу річ – що з кожним ударом по Україні рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою.

Єдиний спосіб зупинити Росію

Водночас із всім, росія не припиняє свої терористичні дії спрямовані на українців. Лише протягом одрієї доби ця злочинна держава била по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, а також по кількох громадах Запорізької області. Важливо, що обстріли велися саме по житлових секторах. "Абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людях. Є жертви – загиблі, поранені", – підсумував президент.

Він акцентував і на тому, що жодної доби не припинялися жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка. "Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною", – акцентував Володимир Зеленський. Він також подякував США за новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів.

Звернення Володимира Зеленського за 9 липня: дивіться відео