Це набуває нездорових форм, – Зеленський у зверненні за 16 липня закликав не вірити вкидам росії

Президент Володимир Зеленський зробив традиційне звернення жителів України. Він розповів про головні події 16 липня.

Зокрема, глава держави закликав не вірити інформаційним вкидам, які поширює росія. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Чому президент говорив про фейки Кремля

У зверненні він акцентував на тому, що ми повинні бути дуже обережними та обачними навіть у сприйнятті інформаційного поля. Адже навіть у цей день була демонстрація потреби бути обережним із тим, що ми поширюємо. Багатьох людей налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні.

Скільки нервів псується щоденним тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців. Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу. Це набуває іноді нездорових форм,

– сказав президент.

На його думку, ці вкиди мають лише одну мету – доповнити ракетний і артилерійський терори ще й інформаційним. Тому він попросив не підігрувати інформаційній грі проти України. "Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна", – підсумував глава держави.

Це дуже важливий день для історії

Також Володимир Зеленський згадав, що 16 липня річниця проголошення Декларації про державний суверенітет. Рівно 32 роки ця Декларація відновила традицію українського державотворення та саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. Президент акцентував, що зараз боротьба нашого народу є нашим невід'ємним правом у всіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно та юридично.

Ми вистоїмо й переможемо. Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обов'язок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за свободу й суверенність для України,

– підсумував він у зверненні.

Звернення Володимира Зеленського за 16 липня: дивіться відео