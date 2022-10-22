Основна мішень терористів – енергетика: Зеленський у день масованих ударів записав звернення

Володимир Зеленський заявив, що від кожного міста і району залежить стабільність роботи енергетики всієї держави. Саме тому президент закликав людей не використовувати техніку, яка споживає багато світла.

Відповідну інформацію президент сказав під час вечірнього звернення 22 жовтня. Володимир Зеленський також зауважив, що після нової атаки по Україні варто уважніше економити електрику вранці та ввечері.

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Зеленський закликав Україну економити світло

Президент зауважив, що служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по Україні.

Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику,

– закликав президент.

Володимир Зеленський порадив українцям планувати свій день, зважаючи на стабілізаційні відключення світла. Президент повідомив, що світло вже вдалось відновити:

частково в Одеській та Хмельницькій області;

у більшості – на Рівненщині;

є позитивні звіти з інших областей.

Проте в багатьох районах та містах відновлювальні роботи тривають.

Зеленський сказав, що тільки дикуни можуть нести таке зло світу

Володимир Зеленський розповів, що навіть зараз у частковій темряві життя в нашій державі однаково цивілізоване.

На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою однаково дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський запевнив, що удари терористів не зупинять Збройні Сили України. Ба більше, українці об'єднані та знають, що Москва не має шансів виграти в цій війні. Президент України розповів, що:

ЗСУ щодня просуваються вперед;

Повітряні сили України збивають більшість крилатих ракет та дронів. Тільки у першій половині дня 22 жовтня ми збили 20 ракет "Калібрів" і Х-101 та понад 10 іранських шахедів.

Президент подякував українським військовим за врятовані життя та збережену інфраструктуру.

Україна працює над запровадженням санкцій проти пропагандистів

Володимир Зеленський заявив, що робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій, яка включає базовий перелік усіх, хто причетний до поширення російської пропаганди.

Адже російська пропаганда, на тлі програшу та відступу росіян:

свій терор подає як замінник перемог;

виправдовує спроби анексії нашої території;

а також мобілізацію на війну проти України.

Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі,

– запевнив Зеленський.

Президент традиційно подякував усім, хто працює і допомагає прискорити перемогу.

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