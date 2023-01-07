Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують мужньо стримувати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 7 січня записав традиційне звернення до українців.

Глава держави ще раз привітав з Різдвом усіх, хто святкує сьогодні, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що цей день став історичним для України та духовної незалежності нашого народу.

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Зеленський розповів про службу в Лаврі

Президент зазначив, що був радий бачити, скільки людей, зокрема, воїнів, прийшли на службу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним з витоків української культурної традиції.

Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо,

– заявив Зеленський.

За його словами, дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні.

"Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше", – додав глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського