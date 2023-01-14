Число загиблих зростає з кожною годиною, – Зеленський у зверненні розповів про теракт у Дніпрі

Росіяни 14 січня завдали масованого ракетного удару по українських містах. Ввечері президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави розповів, що серед міст, які атакувала Росія, Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що хоче, аби його звернення почули саме ті люди, не лише політичні лідери, які вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе цього року привести до поразки державу-терориста.

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Росія завдала масованого обстрілу українських міст

Президент розповів, що Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах.

Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди – цивільні об'єкти! В місті Дніпрі внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що окупанти поцілили по звичайній панельній дев'ятиповерхівці, яких є доволі багато в різних містах Східної та Центральної Європи.

"Усі поверхи цього будинку – з другого до дев'ятого – впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей – поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти, найменшій дівчинці – три роки. І це на зараз", – наголосив глава держави.

Розбір завалів ще досі триває. Рятувальники працюватимуть усю ніч. Скільки всього людей під завалами, поки що не відомо.

"На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною... Мої співчуття рідним і близьким", – зауважив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Україні потрібна зброя

Президент заявив, що російський терор можна зупинити.

Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни,

– зазначив Зеленський.

За його словами, будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, котрі методично вбивають українців ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами.

"Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок у Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Раш*сти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно", – наголосив глава держави.

Він додав, що потрібно зробити все, щоб зупинити раш*зм, так само як вільний світ свого часу зупинив нацизм.

"І я дякую всім, хто нам у цьому допомагає!" – додав президент.

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Понад 20 російських ракет вдалося збити

Зеленський також розповів про розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком про деякі дуже важливі речі для оборони України.

"Деталі будуть пізніше. Але це вагомо. Це справді те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами – тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав раш*зм! Слава всім, хто захищає людей!" – зауважив глава держави.

За його словами, всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети. Рятувальники та медики борються за кожну людину.

З понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам і всім, хто допомагає,

– заявив президент.

Він додав, що, на жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим, найскладніша ситуація зараз на Харківщині та в Київській області. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики. Їхня робота триватиме цілодобово.

"І обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.