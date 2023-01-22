Буде тиждень справедливих рішень: Зеленський у зверненні прокоментував скандали у владі

Кабінет Міністрів України 22 січня звільнив з посади заступника міністра, якого викрили співробітники НАБУ. У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський подякував правоохоронцям.

Глава держави зауважив, що в них є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду, повідомляє 24 канал. Він подякував і журналістам, які проливають світло та допомагають встановити всі факти.

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Справедливість – одна з основ соборності

Зеленський зазначив, що перше й головне, про що він хоче сьогодні сказати, – це справедливість, яка є однією з основ соборності.

В суспільстві, яке відчуває справедливість, об'єднання людей завжди міцніше. Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду,

– зауважив президент.

За словами глави держави, він хоче, щоб це було сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості.

"Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах. І цей тиждень буде часом відповідних рішень", – наголосив він.

Ці рішення вже підготовлені. Зеленський додав, що не хоче зараз їх анонсувати, але запевнив, що все буде справедливо.

"Розумію, що привернуло увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики та закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Тощо", – пояснив президент.

Він заявив, що суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки. Окрім цього, спеціальні служби вже мають просування у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності та українського народу.

"Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави. Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом... Повернення не буде", – наголосив глава держави.

Він подякував:

правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість;

журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину.

"Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю", – додав Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент розповів про візит Джонсона

Зеленський зазначив, що сьогодні в Києві, в Бучі та Бородянці побував друг України – експрем'єр Британії Борис Джонсон.

Людина, яку не треба якось особливо представляти. Ми разом із ним поспілкувалися зі студентами університету Шевченка. Це теж усе доволі символічно – саме в наш день – День Соборності,

– зауважив президент.

За його словами, це символічно, адже боротьба за свободу об'єднує різних людей, різні народи.

"І нашу українську соборність, наше історичне об'єднання, якого ми досягли у перші ж години 24 лютого, ми за минулий рік реально привнесли у міжнародні відносини. Вільний світ об'єднався так, як давно не був об'єднаний", – заявив глава держави.

Він додав, що дуже важливо зберігати єднання та робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом і були дієвими.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Борис та інші наші люди, як він, займалися питаннями підтримки України у світі, питаннями захисту свободи. Це варто пам'ятати всім українцям: британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий. Я дякую за нього всім британцям, абсолютно усім нашим друзям у Британії, всьому суспільству", – зазначив Зеленський.

Також він подякував прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку за його потужні рішення та політику, яка робить вільний світ міцнішим. На думку президента, цей рік варто зробити роком:

справедливості для України;

єднання всіх заради свободи й перемоги;

міцності України та всіх, хто цінує свободу.

"Дякую кожному нашому воїну: усім, хто на фронті, усім, хто допомагає, усім, хто рятує! Дякую партнерам за життєво необхідну підтримку! Дякую всім, хто розуміє, що пройти цей шлях ми можемо тільки разом і тільки допомагаючи одне одному. І тільки чесно і справедливо. Слава Україні!" – підсумував глава держави.