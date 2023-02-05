Санкції проти атомної галузі Росії та підвищений тиск на фронті: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують захищати наші землі від російських окупантів. Ввечері 5 лютого президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти Росії, повідомляє 24 Канал. Мовиться про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі країни-терористки.

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Зеленський про рішення РНБО

Президент зазначив, що сьогоднішнє введення в дію рішення РНБО – не останнє щодо атомної галузі Росії.

Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії,

– наголосив Зеленський.

За його словами, Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

"Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Росіянам не місце на Олімпіаді

Зеленський повідомив, що також продовжується дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди.

Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна направила відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали заради пропаганди війни,

– заявив президент.

Він додав, що вже почалася підготовка до подій нового тижня, який може стати доволі вагомим.

"Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї. Заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи", – розповів глава держави.

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ЄС готовий підтримати Україну постачанням електрики

Зеленський окремо подякував тим, кого залучили до ліквідації наслідків енергетичної аварії в Одеській області. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на зараз без електропостачання – сотні тисяч людей в Одеському регіоні.

І звичайно, до російського терору таких проблем з електрикою на Одещині та в інших регіонах держави в принципі не могло бути. Зараз же для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля. Дякую енергетикам, ремонтникам, посадовцям – кожному й кожній, хто працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти нашу генерацію,

– зауважив президент.

За його словами, за підсумками цього тижня є деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики.

"Дякую партнерам за це. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні приклади в енергоощадних ініціативах. Наприклад, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енерговитратні лампи розжарювання", – зазначив глава держави.

Понад 800 тисяч заявок за цією програмою вже є в Дії, тобто це максимально зручно.

"Коли ми повністю реалізуємо програму – а це 30 мільйонів LED-ламп, – це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані Президентці Єврокомісії, пані Урсулі фон дер Ляєн, за підтримку цієї ініціативи", – наголосив Зеленський.

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На фронті – збільшений тиск

Окремо президент розповів про ситуацію на фронті. Адже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне та спробувати відігратися за їхні торішні поразки.

Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти,

– заявив глава держави.

За його словами, необхідно використовувати кожен день і кожен тиждень, щоб:

посилювати захист на фронті,

зміцнювати наші міжнародні позиції,

збільшувати тиск на Росію,

давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час.

"У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти. Я дякую кожному й кожній, хто зосереджений на зміцненні держави! Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.