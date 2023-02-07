Нові призначення, зустріч із Пісторіусом і наради з військовими: Зеленський підбив підсумки дня

У своєму традиційному зверненні до українців 7 лютого президент Володимир Зеленський розповів, що він провів кілька нарад із військовими. Також відбулася нарада з керівником розвідки.

Глава держави зазначив, що всі зберігають максимальну увагу на тому, що готують окупанти та що потрібно українським воїнам, щоб ефективно протистояти. Мовиться про всі напрямки фронту, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про нові призначення

Зеленський повідомив, що Верховна Рада України за його поданням затвердила нового очільника Служби безпеки України.

Вважаю саме такий пройдений шлях призначення на посаду сигналом для всіх державних посадовців і працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконувачем обов'язків голови Служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений,

– пояснив президент.

Він також подякував народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

"Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення", – заявив глава держави.

За його словами, зараз є люди, які здобули досвід такої війни та мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність.

"Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади. Відповідні призначення погоджені Кабінетом Міністрів України", – зауважив Зеленський.

Він додав, що Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Глава держави провів наради з військовими

Зеленський розповів, що також він зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув у Київ.

Тематика розмови очевидна. Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки й щоб наша артилерія не поступалася окупанту. Я дякую Німеччині та всім партнерам за відповідну підтримку,

– зазначив президент.

Окрім цього, традиційно він провів кілька нарад із військовими та керівником розвідки.

"Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках. Донеччина і Схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях", – зауважив глава держави.

За його словами, Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не є меншим. Державу зміцнюють по всьому периметру. Президент відзначив бійців на двох напрямках:

Прикордонників, які воюють на Донбасі, за щоденну хоробрість і стійкість у боях, а також за результати. Мовиться про Луганський та Харківський прикордонні загони,

Захисників і захисниць, які забезпечують охорону Півночі нашої держави – Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Мовиться про бійців оперативно-стратегічного угруповання "Північ".

"Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо", – наголосив Зеленський.

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United24 акумулювала 300 мільйонів доларів

Зеленський розповів, що сьогодні він також зустрівся з амбасадорами української благодійної платформи United24 – спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Хазанавічусом.

Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним,

– зауважив президент.

За його словами, він був радий почути, що державна благодійна платформа змогла акумулювати вже майже 300 мільйонів доларів від звичайних людей і компаній із понад 100 країн світу.

"Говорив із президентом Туреччини Ердоганом. Висловив співчуття. Розказав про наші кроки на допомогу турецькому народу, щоб пройти це важке випробування", – зазначив глава держави.

Він додав, що українські рятувальники вже вирушили в Туреччину, щоб посилити рятувальну операцію після землетрусів.

"Сподіваюся, вдасться зберегти життя якнайбільшій кількості людей. Дякую всім, хто береже життя! Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.