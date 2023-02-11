Гучні затримання та нові рішення РНБО: Зеленський анонсував потужні кроки у захисті держави

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 11 лютого записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Тематика – посилення державних інституцій України і захист від будь-яких спроб зменшити їхню дієздатність та ефективність.

Цікаво Росія використовує проти України надводні морські дрони: Залужний поговорив з Міллі

Президент відвідав посольство Туреччини

Зеленський розповів, що його сьогоднішній день почався з візиту до посольства Туреччини.

Зі співчуття турецькому народу через страшні землетруси. Станом на зараз відомо про понад 21 тисячу загиблих. Розбір завалів триває. І, на жаль, кількість втрачених життів може бути більшою,

– зауважив президент.

Він додав, що команда ДСНС України зараз працює в Туреччині, допомагаючи з розбором завалів. Своєю чергою, посольство України з'ясовує всю інформацію про громадян нашої держави, які могли опинитися в зоні лиха.

"Ми розділяємо біль турецького народу. І бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Варто прочитати Смерть двох політв'язнів у Росії: Україна відреагувала на трагедію

Президент про підсумки нарад з правоохоронцями

Зеленський зазначив, що вдень він провів кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів. Їхня тематика була спільною:

посилення державних інституцій України,

захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність.

За його словами, це стосується різних напрямів – і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.

Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання,

– пояснив президент.

Він додав, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті України від тих, хто працював на державу-агресора.

"Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави. І вся ця діяльність – не лише ті чи інші епізоди й ті чи інші кримінальні провадження. Не лише те, що стосується певних осіб. А й те, що стосується інституцій", – наголосив глава держави.

За його словами, держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них та процедур. Адже чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності існує.

"І я хочу подякувати всім працівникам нашого сектору оборони й безпеки та всім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу своєю роботою і хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні", – заявив Зеленський.

Зауважте Швейцарія не дозволила Іспанії передати Україні зенітні установки

Глава держави подякував захисникам

Також президент подякував за результат захисникам українського неба – за ще одну сторінку успіху в захисті нашої держави від іранських дронів, які застосовує Росія. Особливо він відзначив бійців:

160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад,

302-го Харківського зенітного ракетного полку.

Дякую вам, хлопці! Дякую всім нашим воїнам за чергові потрібні Україні результати у стійкості та відбитті ворожих штурмів на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївський та інші напрямки,

– заявив глава держави.

Він подякував воїнам 80-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку, воїнам-прикордонникам, нацгвардійцям, які разом з усіма воюють на Донеччині.

"Аеророзвідка й розвідка, авіація, мінометники, артилеристи, піхота, танкісти й кожен і кожна, хто допомагає. Дякую вам усім! Слава всім, хто робить Україну сильнішою, ворога – слабшим, а нашу перемогу – ближчою! Слава Україні!" – підсумував президент.