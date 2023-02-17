Реєстр збитків у Гаазі, танкова та авіаційна коаліції: головне зі звернення Зеленського

Сили оборони вже 359 днів героїчно стримують російську навалу. Ввечері 17 лютого президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що український дипломатичний марафон продовжується без перерви. Він розпочався в грудні після візиту Зеленського до Вашингтона, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про візит Рютте

Зеленський зазначив, що сьогодні з візитом у Києві був прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – лідер, який дуже допомагає Україні захищати свободу.

Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну та всю Європу. Нідерланди – серед провідних партнерів України. Це проявляється і в збройній підтримці, і в політичній, і в юридичній,

– зауважив президент.

Глава держави провів з Рютте змістовні переговори. Буде більше:

зброї для українських воїнів,

тиску на державу-терориста,

можливостей відновити справедливість.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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У Гаазі розмістять реєстр збитків

Разом із Нідерландами Україна працює над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною.

Є вже конкретне рішення – розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що Росію притягнуть до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак також розповів, що уряд Нідерландів схвалив рішення про розташування в Гаазі міжнародної організації – Міжнародного Реєстру збитків.

"Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення – працюємо", – написав Єрмак.

За інформацією Міністерства юстиції, створити Реєстр збитків рекомендували в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Він має бути першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, який включатиме:

створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію Росією збитків від громадян, компаній та держави;

створення компенсаційного фонду, який накопичуватиме гроші для виплати рішень комісії, в тому числі коштом конфіскованих російських активів.

"Руйнування та шкода, завдані Росією нашим громадянам, бізнесу та державі, – величезні. Країна-агресорка зобов'язана за міжнародним правом їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду", – зауважив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Гаага безсумнівно є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків буде розташований саме там.

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Глава держави про виступ відкритті Мюнхенської безпекової конференції

Зеленський розповів, що сьогодні він також мав честь представити українців, захисників та захисниць на відкритті Мюнхенської безпекової конференції.

Це одне з найбільш вагомих міжнародних зібрань, і на цьогорічній конференції представлені значущі сили сучасного світу. Завдяки всім вам, українці й українки, які боронять нашу державу, Росії в Мюнхені немає,

– зазначив президент.

Він додав, що ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний – потрібно зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії.

"Це можливо. Це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього. Тому наш дипломатичний марафон триває без перерви – від мого візиту у Вашингтон у грудні", – пояснив глава держави.

За його словами, вже створена танкова коаліція для України, знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, є нові здобутки в посиленні української артилерії. Окрім цього, світ вже почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України.

"Говорив і сьогодні про це з прем'єр-міністром Рютте, і протягом тижня – з іншими лідерами. Продовжу ці перемовини наступного тижня. Продовжу консолідувати й підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН", – заявив Зеленський.

Наступного тижня Україна представить важливу резолюцію. Президент сьогодні представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності.

"Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними й заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння в усіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин", – наголосив глава держави.

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Зеленський відзначив військових

Сьогодні, як і в будь-який інший день, президент перебував на постійному зв'язку з командувачами. Також він провів нараду з представниками сектору оборони.

Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій – наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро та стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності,

– заявив Зеленський.

Він вкотре відзначив українських бійців, які боронять Донеччину та Луганщину, зокрема:

54-ту окрему механізовану бригаду,

95-ту окрему десантно-штурмову бригаду,

25-ту окрему повітрянодесантну бригаду.

"Я дякую вам всім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога й хто дає нам усім віру в перемогу. У перемогу України! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава Україні!" – підсумував глава держави.