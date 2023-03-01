Бачимо ризики – знайдемо реагування, – Зеленський у зверненні розкрив подробиці важливих нарад

Українці продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 1 березня записав своє традиційне звернення.

Глава держави провів сьогодні енергетичну нараду. У ній взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи української енергосистеми, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна наголосила, що не б'є по Росії: Кремль відреагував у своєму стилі

Загроза для енергосистеми зберігається

Президент розповів, що енергетична нарада тривала 3 години. У ній взяли участь:

енергетичні компанії: "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго" та інші,

уряд, Офіс Президента,

голова профільного комітету ВР,

військові та розвідка.

Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває,

– заявив Зеленський.

За його словами, на енергетичній нараді зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. Держава вже почала готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього.

"Бачимо ризики – знайдемо реагування", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Варто прочитати "Немає шансів вижити": як Україна зустріла весну, а зимовий терор Путіна провалився

Президент розповів про підсумки другої наради

Зеленський зазначив, що сьогодні також провів довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави. Тобто військовими, СБУ, ГУР, зовнішньою розвідкою, МВС, іншими урядовцями, Офісом Президента.

Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" – були доповіді щодо ситуації за добу. Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій,

– зауважив президент.

За його словами, мовиться про ті міста і райони, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів та свідомого терору:

Нікополь та інші громади Дніпропетровської області,

Запоріжжя,

Херсон і область,

прифронтова частина Донбасу,

Харків і область,

Сумщина,

Чернігівщина.

"Зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах із Росією, хто на Півдні нашої держави. Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення", – зазначив глава держави.

Зауважте Говорили про скарги й вдосконалення роботи: підсумки наради Генштабу та керівників військкоматів

Він додав, що, коли готують активні дії українських військових, усіх сил оборони й безпеки, то мають на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні.

"Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій", – наголосив Зеленський.

Він подякував:

усім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях;

кожному й кожній в силах оборони та безпеки, хто зараз уже готується;

тим, хто попри всі загрози та небезпеки робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя – ДСНС України, силам поліції, соціальним та адміністративним службам, місцевій владі, сумлінному бізнесу, волонтерам, які допомагають людям і державі;

прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога.

"А ще окрема вдячність тим нашим воїнам, які знищують вогневі точки окупантів, які знищують логістику ворога та влучно ведуть Росію до поразки. До неминучої поразки. Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Вічна пам'ять і шана кожному й кожній, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави! Слава Україні!" – підсумував президент.