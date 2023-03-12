Вагоме посилення ППО та звання Героя для розстріляного захисника: нове звернення Зеленського

Триває 382 доба українського спротиву. ввечері 12 березня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глав держави зазначив, що ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про переговори з Павелом

Глава держави розповів, що сьогодні він говорив з новим президентом Чехії Петром Павелом.

Хороша розмова, партнерська. Про оборону від держави-терориста, про наш спільний захист Європи. Подякував за вже надану Чехією підтримку. Є речі, які ще можемо зробити спільно. Запросив пана Президента відвідати Україну,

– зазначив Зеленський.

За його словами, загалом цей тиждень був, як і завжди, активним для України. Зокрема, відбулися візити прем'єр-міністра Фінляндії, міністра оборони Норвегії, Генсека ООН, лідерів керівної німецької Соціал-демократичної партії, а також розмова з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії.

"Все це дає результати. Зокрема, маємо вагоме посилення ППО – я дякую за це Норвегії. Маємо нові домовленості на дипломатичному фронті. Є рух на євроінтеграційному напрямі – як результат виконання антикорупційних кроків, визначених у рекомендаціях Єврокомісії, включно з призначенням на посаду нового директора НАБУ", – пояснив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент подякував енергетикам

Зеленський зауважив, що окремо хоче подякувати за цей тиждень українським енергетикам, усім працівникам ремонтних бригад, місцевої та центральної влади, яких залучали до ліквідації наслідків російського терористичного удару в четвер, 9 березня.

Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків – зі світлом. Житомирщина – зі світлом. Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені. Я дякую кожному й кожній, хто працював для цього!

– заявив президент.

Він додав, що також активно виконується й українська програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп.

"І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегаватів енергії. Орієнтовно це як, наприклад, понад половину генерації найпотужнішого блоку АЕС. Будь ласка, користуйтеся цією програмою обміну ламп", – закликав глава держави.

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Українські військові продовжують стримувати окупантів

Президент подякував рятувальникам ДСНС на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, у Запоріжжі, у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Усім, хто незмінно сумлінно ліквідовує наслідки російських обстрілів.

Також він особливо відзначив 41-шу державну пожежно-рятувальну частину міста Костянтинівка Донецької області.

Майор Герман Старчеус, капітан Сергій Кулінченко, молодші сержанти Роман Дичко та Кирило Саєнко. Дякую вам, хлопці, за відмінну роботу й сміливість! Звичайно, дякую всім нашим воїнам "Хортиці" й "Таврії", які б'ються на найгарячіших напрямках у максимально жорстких умовах,

– зазначив Зеленський.

За його словами, менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога. Це безповоротні втрати Росії під Бахмутом. Плюс іще як мінімум 1500 санітарних ворожих втрат, тобто поранення окупантів, які несумісні для них із продовженням боїв.

"Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", – зауважив глава держави.

Він подякував:

кожному воїну Збройних Сил України, розвідці, бійцям "Шамана", нацгвардійцям, прикордонникам – усім, хто б'ється за українську землю, за Бахмут,

бійцям "Таврії", які результативно воюють у районах Авдіївки та Мар'їнки,

артилеристам 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ",

воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти, 74-го окремого розвідбату,

"Сімдесят дев'ятці" – десантникам,

128-мій окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку "Таврії".

"Дякую всім вам, хлопці! Дякую кожному й кожній, хто й цього тижня знову допомагав нашим воїнам, лікував після поранень, шукав те, чим можна підтримати, організовував волонтерські збори й відправляв на фронт те, про що звідти просили! Разом, у єдності ми прийдемо до перемоги", – наголосив президент.

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Усі історичні складнощі для України можна перемогти

Зеленський зауважив, що є цього тижня рух і на зміцнення української духовної незалежності. Суспільство це бачить.

І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності,

– наголосив президент.

Він додав, що сьогодні – 160 років із дня народження видатного українського вченого Володимира Вернадського. Людини, якій довелося жити в дуже складний час, але яка попри все вірила в Україну, обирала її та допомагала їй.

"Ми зараз живемо в той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо! Якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного й нашу державу", – підкреслив Зеленський.

Він подякував усім, хто:

дбає про Україну та українців,

дбає про нашу єдність і про єдність світу заради України,

перебуває зараз у бою за незалежність нашої держави.

"Світла пам’ять і всім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо "Слава Україні!". Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні!" – підсумував глава держави.