Нова потужна допомога від Польщі, США та Німеччини: Зеленський підбив підсумки тижня

Триває 409 доба героїчного спротиву українців кремлівському вторгненню. Ввечері 8 квітня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зауважив, що цінності, за які ми всі боремося в Україні, є близькими кожному народу, незалежно від того, чи далеко вони географічно розташовані від нашого, повідомляє 24 Канал. Адже всі цінують безпеку й захист від терору.

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Президент розповів про нову допомогу

Зеленський зауважив, що йому приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для нашої держави:

по зброї,

по міжнародній підтримці,

по розширенню зв'язків зі світом,

по нашому руху до НАТО.

За його словами. найбільш вагомим цими днями, звичайно, був візит до Польщі, домовленості та здобутки.

Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи",

– зауважив український лідер.

Окрім цього, на рівні перших леді України та Польщі є різні гуманітарні, медичні проєкти. Зокрема, навчання українських медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками й екстреній повітряній евакуації поранених в зонах бойових дій.

"Десятки наших лікарів уже пройшли чи проходять таке навчання. І проєкт матиме продовження – навчанням із реабілітації, навчанням українських психологів", – зазначив глава держави.

Він додав, що є й новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів.

"Ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америко!" – наголосив президент.

Своєю чергою, німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій. Зокрема, це проєкти німецьких компаній, які допоможуть економічній, а отже, і соціальній стабільності нашої країни.

Нідерланди ж оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. За словами Зеленського, це допомога відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також, що дуже важливо, підтримка для справедливості.

"Для збору доказів російських злочинів, для створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямах захисту життя ми разом!" – підкреслив український лідер.

Окрім цього, Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії, а Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкційні рішення. Президент подякував країнам за підтримку.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Глава держави звернувся до парламенту Чилі

Зеленський розповів, що він продовжив звернення до парламентів світу і вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці – до парламенту Чилі.

Насправді цінності, за які ми – ми всі – боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно від нас цей народ. Усі цінують безпеку й захист від терору,

– заявив президент.

Він додав, що немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація – до російських концтаборів, депортації українських дітей, зґвалтування жінок окупантами, спалення міст.

"Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку!" – наголосив український лідер.

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Лише разом з Україною НАТО може гарантувати захист Європі

Глава держави зауважив, що дуже важливе рішення ухвалили цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі.

Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі. Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі,

– зауважив Зеленський.

За його словами, лише разом з Україною Альянс може гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах.

"А ось без України складно уявити потрібну для цього міцність. Це рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями й місяцями. Уже працюємо над цим", – зазначив президент.

Також він традиційно подякував українським воїнам – ЗСУ і прикордонники, Нацгвардії та поліції, розвідці й СБУ, Держспецзв'язку і ДСНС.

"Усім, хто зараз у бою. Хто захищає наше небо. Хто дає Україні кіберзахист і захист зв'язку. Усі, хто тримає наш кордон. Хто тренує нові українські бригади. Хто ліквідовує наслідки ударів, хто рятує наших людей від поранень і хто готує вироки для окупантів. Слава всім, хто б'ється заради України! Дякую всім партнерам за допомогу!" – підсумував український лідер.