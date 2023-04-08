Нова потужна допомога від Польщі, США та Німеччини: Зеленський підбив підсумки тижня
Триває 409 доба героїчного спротиву українців кремлівському вторгненню. Ввечері 8 квітня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.
Глава держави зауважив, що цінності, за які ми всі боремося в Україні, є близькими кожному народу, незалежно від того, чи далеко вони географічно розташовані від нашого, повідомляє 24 Канал. Адже всі цінують безпеку й захист від терору.
Варто прочитати У Росії оголосили про достроковий випуск з військових навчальних закладів: головне від Генштабу
Президент розповів про нову допомогу
Зеленський зауважив, що йому приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для нашої держави:
- по зброї,
- по міжнародній підтримці,
- по розширенню зв'язків зі світом,
- по нашому руху до НАТО.
За його словами. найбільш вагомим цими днями, звичайно, був візит до Польщі, домовленості та здобутки.
Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи",
– зауважив український лідер.
Окрім цього, на рівні перших леді України та Польщі є різні гуманітарні, медичні проєкти. Зокрема, навчання українських медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками й екстреній повітряній евакуації поранених в зонах бойових дій.
"Десятки наших лікарів уже пройшли чи проходять таке навчання. І проєкт матиме продовження – навчанням із реабілітації, навчанням українських психологів", – зазначив глава держави.
Він додав, що є й новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів.
"Ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америко!" – наголосив президент.
Своєю чергою, німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій. Зокрема, це проєкти німецьких компаній, які допоможуть економічній, а отже, і соціальній стабільності нашої країни.
Нідерланди ж оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. За словами Зеленського, це допомога відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також, що дуже важливо, підтримка для справедливості.
"Для збору доказів російських злочинів, для створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямах захисту життя ми разом!" – підкреслив український лідер.
Окрім цього, Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії, а Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкційні рішення. Президент подякував країнам за підтримку.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
Зауважте Зеленський оголосив про започаткування в Україні нової традиції
Глава держави звернувся до парламенту Чилі
Зеленський розповів, що він продовжив звернення до парламентів світу і вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці – до парламенту Чилі.
Насправді цінності, за які ми – ми всі – боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно від нас цей народ. Усі цінують безпеку й захист від терору,
– заявив президент.
Він додав, що немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація – до російських концтаборів, депортації українських дітей, зґвалтування жінок окупантами, спалення міст.
"Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку!" – наголосив український лідер.
Цікаво Чому "злиті документи" про контрнаступ ЗСУ – російський фейк: детальний розбір
Лише разом з Україною НАТО може гарантувати захист Європі
Глава держави зауважив, що дуже важливе рішення ухвалили цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі.
Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі. Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі,
– зауважив Зеленський.
За його словами, лише разом з Україною Альянс може гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах.
"А ось без України складно уявити потрібну для цього міцність. Це рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями й місяцями. Уже працюємо над цим", – зазначив президент.
Також він традиційно подякував українським воїнам – ЗСУ і прикордонники, Нацгвардії та поліції, розвідці й СБУ, Держспецзв'язку і ДСНС.
"Усім, хто зараз у бою. Хто захищає наше небо. Хто дає Україні кіберзахист і захист зв'язку. Усі, хто тримає наш кордон. Хто тренує нові українські бригади. Хто ліквідовує наслідки ударів, хто рятує наших людей від поранень і хто готує вироки для окупантів. Слава всім, хто б'ється заради України! Дякую всім партнерам за допомогу!" – підсумував український лідер.