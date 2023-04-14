Україна готується до активного контрнаступу: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 14 квітня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що протягом дня він був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком та керівником ГУР Будановим, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про переговори з Сунаком

Президент сьогодні говорив з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великої Британії.

Передусім вдячний йому та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися. Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує,

– зауважив глава держави.

Лідери обговорили зброю для українських воїнів – те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним, цілком справедливим діям.

"Обговорили прискорення постачання… Що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства. Звичайно, продовжуємо роботу й над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам у Європі більше сили та захисту", – наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Місце України – у НАТО

Президент також провів сьогодні змістовну нараду щодо євроатлантичної інтеграції та неминучості поєднання потенціалів України та НАТО. На ній були присутні:

голова Верховної Ради,

урядовці – профільний віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ – зовнішньополітичний блок Офісу,

керівник Офісу.

Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки,

– наголосив Зеленський.

Окрім цього він провів нараду щодо відновлення України після бойових дій за участі:

першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко,

віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова,

команди відновлення.

"Обговорили те, що стосується інфраструктури, економіки й багатьох інших питань, які потребують відповідей, дуже вартісних відповідей. Працюємо і всередині країни, і з партнерами заради системності нашої відбудови, заради того, щоб результат відповідав очікуванням нашого суспільства – доволі високим очікуванням. Впевнений, усе зробимо", – додав український лідер.

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Глава держави відзначив військових

Зеленський зазначив, що протягом дня він був на зв’язку з військовими, а також провів нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком та керівником ГУР Кирилом Будановим. Серед ключових тем:

постійне знищення окупантів,

"мінусування" їхньої логістики й будь-якого потенціалу на окупованих територіях,

підготовка активних дій,

контрштурмова робота.

І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, які пам’ятають, що за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен зазнавати своїх максимально відчутних втрат,

– наголосив президент.

За його словами, кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України. Глава держави подякував за стійкість бійцям:

14-ї бригади та 1-ї Президентської бригади оперативного призначення Нацгвардії,

54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи,

5-ї окремої штурмової бригади,

77-ї окремої аеромобільної бригади.

"Тримати оборону на Донеччині зараз – це найтяжче. Але це дає всій Україні життя. Зараз тривають рятувальні роботи у Слов'янську Донецької області. Черговий удар терористів. Ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди", – зауважив український лідер.

Він додав, що зараз робиться все, щоб урятувати поранених. Є перші дані про загиблих.

"Мої співчуття тим, хто втратив рідних. Жодної години цього тижня перед Паскою не обійшлося без російських убивств і терору. Це держава-зло, і вона програє. Перемогти – це наш обов'язок перед людяністю як такою. І ми переможемо!" – наголосив Зеленський.

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