Робочий день у Житомирі та укріплення кордону, – Зеленський звернувся до українців

24 квітня 2023, 19:42
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Володимир Зеленський увечері 24 квітня традиційно звернувся до українців. Президент зауважив, що повернувся з відрядження у Житомир – фактично працював у місті цілий день.

Президент про візит у Житомир

Український лідер зауважив, що провів у Житомирі спеціальну координаційну нараду. Там були присутні усі, хто відповідає за область. Зеленський наголосив, що окрему увагу приділили кордону, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, заслухали доповіді:

  • керівника Житомирської ОВА;
  • голови Держприкордонслужби.

Ключовими питаннями були:

  • захист;
  •  облаштування кордону;
  • ситуація загалом.

Також український лідер наголосив, що йому було приємно побувати у Житомирській політехніці. Там Зеленський поспілкувався зі студентами. 

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

 

 

 

 
Автор: Мар'яна Бекало