Завершення операції в Умані та підготовка до відповіді Росії: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують відбивати атаки російських загарбників. Ввечері 29 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів, що днями він підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, повідомляє 24 Канал. Він нагородив ще майже 750 воїнів.

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В Умані завершилися пошуки загиблих

Президент розповів, що лише сьогодні вдень в Умані завершилися пошуково-рятувальні роботи.

Я хочу подякувати всій команді ДСНС, Національної поліції, нашим медикам, комунальним службам Умані, військовим, нашим волонтерам – усім, хто взяв участь у рятувальній операції та допомагає врятованим людям. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений цим ударом, травмований,

– заявив Зеленський.

За його словами, уряд та дипломати зроблять все можливе, щоб держава-терористка якнайшвидше відповіла за скоєне нею.

"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі – терористи та вбивці. Й ви всі маєте бути покарані", – наголосив український лідер.

Він додав, що обов'язково мають бути покарані ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти українців та нашої держави.

"Життя шести дітей забрав цей удар по Умані, загалом 23 людини загинули… Світла їм пам’ять! Мої співчуття всім рідним, близьким!" – зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент анонсував потужні кроки щодо покарання Росії

Зеленський розповів, що наступний тиждень буде доволі важливим з погляду боротьби за справедливість для українців. Мовиться про покарання для держави-терористки й усіх її воєнних злочинців.

Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терористки,

– заявив президент.

Він додав, що Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне.

"Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", – зауважив український лідер.

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Глава держави нагородив захисників України

Днями Зеленський підписав нові укази про відзначення нагородами:

майже 450 воїнів Збройних Сил України, Сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони,

понад 300 – із Національної гвардії, поліції, ДСНС, Держприкордонслужби.

Загалом за час повномасштабної війни державними нагородами відзначили вже 45 038 українців і українок. За словами глави держави, це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей – усіх, хто воює заради України та працює заради її перемоги.

"Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує й реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів і окупації. Хто повертає наших людей із російського полону. Я дякую кожному й кожній у світі, хто допомагає нам! Зараз це важливо. Ми високо це цінуємо. Усі разом наближаємо вирок для держави-зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Так і буде! Слава Україні!" – підсумував президент.