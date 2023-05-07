Зеленський анонсував потужну допомогу для захисту неба і контрнаступу: нове звернення президента
Сили оборони вже 438 днів героїчно стримують навалу російських окупантів. Ввечері 7 травня президент Володимир Зеленський записав звернення до українців.
Глава держави зазначив, що завершується дуже плідний для України тиждень, повідомляє 24 Канал. Цими днями триває активна підготовка до нових заходів у травні й червні.
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Президент розповів про підготовку заходів у червні
За словами Зеленського, слід зробити час до червня не менш плідним як у постачанні зброї для українських воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із партнерами нашої держави.
Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня в Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру,
– зауважив український лідер.
Він додав, що цього тижня різні партнери відзначились у допомозі Україні та українцям:
- від Сполучених Штатів до Нової Зеландії,
- від Нідерландів і Бельгії до Хорватії,
- країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія.
"Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!" – наголосив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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Зеленський анонсував нову допомогу
Президент розповів, що з іншими партнерами також дуже детально опрацьовують нові кроки в допомозі Україні. Їх очікують найближчим часом – саме того, що потрібно для нашої сили на передовій, захисту неба, правосуддя проти терористів і швидшого відновлення миру для всієї української землі.
Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обов'язково повідомлю,
– заявив Зеленський.
За його словами, дуже важливо, щоб світ:
- знав про кожен факт російського терору проти українців,
- говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як українці захищають життя.
"Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день! Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині", – зауважив український лідер.
За його словами, лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули 9 українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей.
"Мої співчуття рідним, близьким загиблих. Безпека – це головна мішень для Росії. Як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист", – наголосив глава держави.
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Глава держави відзначив українських бійців
Зеленський зазначив, що всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки та спільної сили, а також усі, хто тисне на державу-терориста, є захисниками миру.
Я дякую кожному й кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях!
– наголосив президент.
Він особливо відзначив:
- 3-тю окрему штурмову бригаду, 24-ту окрему механізовану бригаду за успішне знищення терористів на Донеччині;
- 57-му окрему мотопіхотну бригаду, 93-ю механізовану бригаду за героїчний захист позицій та взірцеву стійкість;
- десантників "Сімдесятдев'ятки" та артилеристів 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ" за відвагу та потужність на Таврійському напрямку;
- бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та морпіхів 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.
"Дякую кожному нашому воїну, дякую кожному і кожній за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої! Слава Україні!" – підсумував український лідер.