Потужний оборонний пакет від США та визнання терористичною ПВК "Вагнера": звернення Зеленського

Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки російських окупантів. Ввечері 9 травня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що є чергові хороші новини від партнерів, повідомляє 24 Канал. З того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів.

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Президент розповів про важливість Дня Європи

Зеленський розповів, що сьогодні всі змогли побачити – коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу:

Учора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла.

А сьогодні, 9 травня, Україна разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановує досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом.

Не було б у нас такої об'єднаної Європи – Європи без агресій і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка долає суперечки виключно у правовій площині і яка пишається різноманіттям на нашому континенті,

– заявив президент.

За його словами, що більше люди знатимуть чесну історію і бачитимуть спільне між жорстокими агресіями XX і XXI століть, то більше цінуватимуть цю послідовність.

"День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи, Європи як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України", – зауважив український лідер.

Він додав, що це лише питання часу:

коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому,

коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю українських воїнів та спільною силою вільного світу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії

Глава держави зауважив, що сьогодні День Європи в Україні відзначали разом з Європою.

Візит Урсули фон дер Ляєн, пані Президентки Європейської комісії, був і символічним саме в цей день, і дуже продуктивним,

– заявив президент.

Під час зустрічі обговорили:

оборону України – те, чого потрібно досягти, і те, чого наша держава очікує від партнерів;

санкційний тиск на Росію – активно готується 11-й санкційний пакет;

політичні перспективи України у європейській інтеграції;

експортну суперечку із сусідами нашої країни в ЄС – потрібно подолати її в чіткому дусі наявної договірної бази.

"Дякую пані Президентці Єврокомісії й за участь у сьогоднішній зустрічі наших партнерів, які працюють задля створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Загалом 37 учасників зустрічі – держави та міжнародні інституції. Звернувся до учасників, закликав рухатися без зупинок на шляху до повної відповідальності агресора", – зазначив український лідер.

Також він зустрівся зі спільнотами європейських університетів – Британії, Швеції, Франції, Італії, Іспанії, Угорщини та, звичайно, з українськими студентами.

"Поговорили з ними про сміливість, яка завжди буде потрібною Європі, та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу", – додав глава держави.

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Франція визнала ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Зеленський розповів, що є чергові хороші новини від партнерів України.

Із того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць,

– зауважив президент.

Він подякував президенту США Джозефу Байдену, Конгресу – обом партіям – та кожній американській родині за незмінну підтримку й за американську силу, яка додає Україні міцності.

"Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами – додаємо нові можливості для наших воїнів. Окрема вдячність парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи "Вагнер", – наголосив український лідер.

За його словами, це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений.

Окрім цього, глава держави подякував Повітряним силам та всім українським воїнам інших родів військ, які здійснюють протиповітряну оборону після того, як держава-терорист укотре намагалася познущатися з українців та вкотре програла нашим захисникам і захисницям неба.

"Слава всім, хто захищає Україну й українців! Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто разом із нами повертає Європі мир і справедливість! Слава Україні!" – підсумував президент.