Хочу, щоб мене почули, – Зеленський звернувся до місцевих влад через ситуацію з укриттями

Сили оборони продовжують героїчно відбивати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 30 травня записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зауважив, що зараз саме в Україні вирішується, чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті, повідомляє 24 Канал.

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Президент зауважив, що сьогоднішній день був доволі гучним. Він подякував Повітряним силам та всім захисникам і захисницям неба за відбиття чергового нічного нальоту російських дронів.

Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "Шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура,

– наголосив Зеленський

Він додав, що, на жаль, були влучання, падіння уламків із відповідними наслідками та втрати.

"Мої співчуття! Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними", – підкреслив український лідер.

За його словами, люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це конкретна відповідальність конкретних посадовців.

"Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський провів перемовини з Шольцом

Президент розповів, що розмовляв сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема про ППО.

Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення,

– зауважив Зеленський.

Він подякував канцлеру за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи. Також український лідер поспілкувався з представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems.

"Це справді масштабний виробник зброї – тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту", – зазначив глава держави.

За його словами, мовиться про широкий спектр зброї – від танків до артилерії.

"Ми забезпечимо Україні, а отже, всій Європі такий новий фундамент міцності", – наголосив український лідер.

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Президент зустрівся з делегацією від американської Атлантичної ради

Зеленський розповів, що в нього також відбулася зустріч з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів – американської Атлантичної ради.

"Хороша, корисна розмова для захисту наших спільних цінностей, усіх у світі, хто цінує свободу. Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні", – зауважив президент.

Під час зустрічі обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. За словами глави держави, Україна незмінно наближається до цього результату – отримання нашими воїнами сучасних винищувачів.

І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто президенту Байдену й обом партіям Конгресу. Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті,

– підкреслив український лідер.

Він додав, що це вирішується українцями разом з Америкою, Європою, а також усіма союзниками й партнерами.

"Дякую всім у світі, хто допомагає! І, звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам. Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях. На бойових постах", – наголосив Зеленський.

Він подякував бійцям, які воюють на:

Авдіївському та Шахтарському напрямках,

біля Бахмута та Мар'їнки,

на Луганщині та Харківщині,

на Запоріжжі та Херсонщині.

"Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють. Наші бригади, які готові йти вперед. І наша розвідка. Наші сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла. Слава нашим героям! Слава Україні!" – підсумував президент.