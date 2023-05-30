Хочу, щоб мене почули, – Зеленський звернувся до місцевих влад через ситуацію з укриттями
Сили оборони продовжують героїчно відбивати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 30 травня записав традиційне звернення до українців.
Глава держави зауважив, що зараз саме в Україні вирішується, чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті, повідомляє 24 Канал.
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Президент зауважив, що сьогоднішній день був доволі гучним. Він подякував Повітряним силам та всім захисникам і захисницям неба за відбиття чергового нічного нальоту російських дронів.
Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "Шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура,
– наголосив Зеленський
Він додав, що, на жаль, були влучання, падіння уламків із відповідними наслідками та втрати.
"Мої співчуття! Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними", – підкреслив український лідер.
За його словами, люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це конкретна відповідальність конкретних посадовців.
"Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової", – заявив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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Зеленський провів перемовини з Шольцом
Президент розповів, що розмовляв сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема про ППО.
Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення,
– зауважив Зеленський.
Він подякував канцлеру за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи. Також український лідер поспілкувався з представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems.
"Це справді масштабний виробник зброї – тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту", – зазначив глава держави.
За його словами, мовиться про широкий спектр зброї – від танків до артилерії.
"Ми забезпечимо Україні, а отже, всій Європі такий новий фундамент міцності", – наголосив український лідер.
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Президент зустрівся з делегацією від американської Атлантичної ради
Зеленський розповів, що в нього також відбулася зустріч з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів – американської Атлантичної ради.
"Хороша, корисна розмова для захисту наших спільних цінностей, усіх у світі, хто цінує свободу. Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні", – зауважив президент.
Під час зустрічі обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. За словами глави держави, Україна незмінно наближається до цього результату – отримання нашими воїнами сучасних винищувачів.
І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто президенту Байдену й обом партіям Конгресу. Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті,
– підкреслив український лідер.
Він додав, що це вирішується українцями разом з Америкою, Європою, а також усіма союзниками й партнерами.
"Дякую всім у світі, хто допомагає! І, звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам. Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях. На бойових постах", – наголосив Зеленський.
Він подякував бійцям, які воюють на:
- Авдіївському та Шахтарському напрямках,
- біля Бахмута та Мар'їнки,
- на Луганщині та Харківщині,
- на Запоріжжі та Херсонщині.
"Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють. Наші бригади, які готові йти вперед. І наша розвідка. Наші сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла. Слава нашим героям! Слава Україні!" – підсумував президент.