ППО, артилерія та підтримка вступу в НАТО: у зверненні Зеленський подякував партнерам

Українські захисники продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 17 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зазначив, що хоче сьогодні подякувати всім партнерам, які реально допомагають і які за цей тиждень зробили нові кроки у підтримці нашої держави та українців, повідомляє 24 Канал.

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Президент подякував партнерам України

Зеленський подякував низці партнерів нашої держави:

США – за черговий вагомий пакет допомоги зброєю – ППО, артилерія і снаряди для "Хаймарсів", протитанкова зброя, бронетехніка та інші інструменти захисту свободи.

– за черговий вагомий пакет допомоги зброєю – ППО, артилерія і снаряди для "Хаймарсів", протитанкова зброя, бронетехніка та інші інструменти захисту свободи. Нідерландам – за новий оборонний пакет, який посилить український повітряний щит. Відбулася спільна робота Америки, Нідерландів, Данії та Великої Британії для закупівлі ракет ППО. За словами президента, це те, що врятує тисячі українців.

– за новий оборонний пакет, який посилить український повітряний щит. Відбулася спільна робота Америки, Нідерландів, Данії та Великої Британії для закупівлі ракет ППО. За словами президента, це те, що врятує тисячі українців. Німеччині – за доставлену цього тижня техніку, незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору та готовність надати протиракети для наших "Петріотів".

– за доставлену цього тижня техніку, незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору та готовність надати протиракети для наших "Петріотів". Італії – за реалізацію оборонних домовленостей.

– за реалізацію оборонних домовленостей. Данії – за готовність оперативно працювати, щоб коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни спільною перемогою.

– за готовність оперативно працювати, щоб коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни спільною перемогою. Окремо Данії та Норвегії – за спільну роботу заради посилення української артилерії. Президент наголосив, що Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед.

– за спільну роботу заради посилення української артилерії. Президент наголосив, що Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед. Швеції – за дванадцятий пакет оборонної допомоги та реальну готовність розпочати підготовку українських пілотів на сучасних винищувачах.

– за дванадцятий пакет оборонної допомоги та реальну готовність розпочати підготовку українських пілотів на сучасних винищувачах. Великій Британії – за незмінне лідерство в розширенні оборонних можливостей України та кожну надану далекобійну ракету – всі вони працюють на сто відсотків. Також цього тижня є рішення про додаткову підтримку.

– за незмінне лідерство в розширенні оборонних можливостей України та кожну надану далекобійну ракету – всі вони працюють на сто відсотків. Також цього тижня є рішення про додаткову підтримку. Канаді – за незмінну допомогу та нові опрацьовані кроки, які зараз реалізують, а також за артилерію, ППО тощо.

– за незмінну допомогу та нові опрацьовані кроки, які зараз реалізують, а також за артилерію, ППО тощо. Усім країнам-учасницям "Рамштайну", чергове засідання якого відбулося цього тижня, – за незмінну конструктивність.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Глава держави зазначив, що окремо хоче подякувати кожній країні, лідеру, усім містам і громадам у країнах-партнерах та міжнародним організаціям, які допомагають Україні долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Ми ще раз доведемо нездоланність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя усім людям і громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду,

– наголосив український лідер.

Також він подякував:

Польщі – за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. За словами Зеленського, це правильні сигнали у правильний час – коли Київ готує змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі.

– за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. За словами Зеленського, це правильні сигнали у правильний час – коли Київ готує змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі. Люксембург у – за рішення парламенту, яким визнається історична правда про Голодомор – геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. Робота для глобального визнання правди триватиме далі.

у – за рішення парламенту, яким визнається історична правда про Голодомор – геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. Робота для глобального визнання правди триватиме далі. Усім тим, хто тренує українських воїнів, навчає їх свого досвіду і хто сам навчається в українців стійкості, сміливості та незламному бажанню вибороти життя для своєї країни й українських дітей.

"Обов'язково це буде – виборемо! Переможемо. ОСУВ "Таврія" – дякую вам за рух уперед, воїни! Усі наші воїни на Сході – дякую вам за стійкість і влучність! Слава Україні!" – підсумував президент.