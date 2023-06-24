За одну добу Кремль втратив кілька міст-мільйонників: нове звернення Зеленського
Українські захисники продовжують героїчно відбивати російські атаки. Ввечері 24 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.
Глава держави зазначив, що сьогодні день, коли точно не має бути тиші й точно потрібне лідерство, повідомляє 24 Канал. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії взагалі нічого не контролюють.
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У Росії діється повний хаос
Зеленський заявив, що у Росії – повний хаос, повна відсутність хоч якоїсь передбачуваності.
І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати. 22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують,
– зазначив президент.
За його словами, у Кремлі здатні піти на будь-який терор та будь-яку дурість, але не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю.
"І це вони – реальна проблема. За одну добу вони втратили кілька своїх міст-мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю", – наголосив український лідер.
Він додав, що зараз дуже важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними.
"Кожне слово журналістів – на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу – іще більш небезпечного. Ми всі знаємо рішення", – зауважив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео