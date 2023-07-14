Загроза з Білорусі, передова та нові рішення РНБО: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 14 липня традиційно звернувся до українців.

Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Воно було дуже детальним та сфокусованим передусім на передовій.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що на Ставці обговорювали ситуацію на всіх ключових напрямках дій: як захист від російських штурмів, так і активні кроки Сил оборони вперед.

Плюс усе, що для цього важливо: снаряди та зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво, логістика,

– зауважив український лідер.

Як і завжди, на Ставці були доповіді:

Головкома, командувачів оперативних напрямків – Валерія Залужного, Олександра Сирського, Олександра Тарнавського,

командирів із конкретних ділянок передової,

міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка,

керівника Прикордонної служби Сергія Дейнеки,

керівника ГУР Кирила Буданова щодо ситуації на території Білорусі

За словами президента, за тим, що відбувається з погляду безпеки у Білорусі, уважно стежать. Станом на сьогодні масштабних загроз немає.

"Повне наше зосередження – на фронті. Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність" – наголосив глава держави.

Він подякував кожному українському воїну – усім, хто йде на штурм та відбиває ворожі штурми.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Готують нові санкції проти Росії

Зеленський розповів, що цього тижня міжнародна робота не завершилася, адже ще будуть важливі переговори для України.

І вже готуємося до наступних тижнів. Ми жодного дня не будемо зменшувати нашу міжнародну активність, зокрема те, що стосується Формули миру, гарантій безпеки для України на шляху в НАТО і домовленостей із партнерами щодо зброї для України та щодо санкцій проти Росії,

– зауважив президент.

Він додав, що також готуються нові рішення РНБО щодо санкцій.

"Продовжую наради щодо трансформації України. Сьогодні – щодо військової освіти. Увесь досвід наших воїнів, всі набуті компетенції українців і українок у війні, наш спільний із партнерами новий досвід оборони – усе це маємо інтегрувати в оновлену українську військову освіту", – заявив український лідер.

За його словами, зрозуміло, що ця галузь на державному рівні заслуговує суттєвого оновлення.

"І дуже важливо, щоб до дискусії про таке оновлення були залучені ті, хто зараз практично захищає нашу державу та вже тренує захисників і захисниць нашої держави", – підкреслив глава держави.

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Україна стала глобальною силою

Сьогодні президент узяв участь у розмові в Америці – на конференції за участю керівників найбільших та найперспективніших глобальних компаній, найбільших філантропів.

Інвестиції, робочі місця в Україні, підтримка нашої держави та людей… Зараз українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Увесь він спрямований на наш захист. Але, коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що світ із великою зацікавленістю чекає, яким буде цей розвиток, що дасть світу Україна перемоги. І це питання має поставити собі кожен чи кожна, хто працює для нашої держави.

"Та знайти відповіді. Україна стала глобальною силою. І має стати силою глобального розвитку. Впевнений, так і буде Слава всім, хто б'ється заради України! Я дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Слава Україні!" – підсумував глава держави.