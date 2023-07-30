Поступово війна повертається на територію Росії, – Зеленський звернувся до українців

Сили оборони вже 522 дні героїчно захищають державу від російських окупантів. Ввечері 30 липня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави записав своє звернення в Івано-Франківську, повідомляє 24 Канал. Там він провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Зеленський відвідав Франківськ

Президент розповів, що сьогодні він мав честь відвідати воїнів, які проходять лікування після поранень.

Подякував їм за захист держави, за силу. І дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя,

– заявив український лідер.

Також у Франківську провели засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України, на якому були:

представники громад,

урядовці,

представники сил оборони та безпеки,

партнери України, які співпрацюють із Конгресом.

"Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна воєнна операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою", – наголосив глава держави.

Він додав, що поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес.

"Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили з громадами поточний стан підготовки всіх можливих сценаріїв", – підкреслив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги ЗСУ

На засіданні також обговорили питання термінової відбудови, зокрема енергетики, різних систем забезпечення життя у громадах.

"Одеса, наші південні райони, Харків, регіони Заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз – влітку й у вересні – була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року", – зазначив президент.

Окрім цього, обговорили бюджетні питання.

Із цільовими субвенціями з державного бюджету – обсяг, якого недостатньо, – урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою з позабюджетними ресурсами,

– підкреслив український лідер.

За його словами, люди бачать, хто:

займається бруківкою замість допомоги воїнам,

витрачається на ботоферми замість дронів для фронту,

вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень і реабілітацію воїнів.

"Пріоритет номер один – це оборона, захист держави й людей. Упевнений, всі на місцях це почули", зазначив глава держави.

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Громадам представили Формулу миру

Зеленський розповів, що у місцевої влади є ресурси на укриття й фортифікації, допомогу бригадам та родинам героїв, захист переселенців тощо.

Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до розв'язання соціальних питань. Допомога переселенцям, сім'ям воїнів, медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцнішою. Я дякую місцевій владі й на Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих,

– заявив президент.

За його словами, кожне робоче місце, кожен український продукт, а особливо оборонний продукт, – це наближення нашої перемоги.

"І ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо Формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом", – зауважив український лідер.

Він додав, що люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики, і є частина, у якій вони можуть допомогти. Зокрема, із тим, щоб у народних депутатів України був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень.

"Мають бути ухвалені всі закони, які потрібні для відкриття переговорів із Євросоюзом. І якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно – він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні", – підкреслив глава держави.

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Глава держави відзначив воїнів

Також Зеленський згадав передову.

Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Мар'їнка, і також, звісно, південні напрямки,

– заявив президент.

Він подякував:

5-й штурмовій бригаді,

80-й окремій бригаді ДШВ,

92-й окремій та 110-й окремій механізованим бригадам,

морпіхам 35-ї і 36-ї бригад,

десантникам славетної "Сімдесятдев'ятки",

47-й окремій механізованій бригаді,

артилеристам 55-ї окремої бригади.

Особливо український лідер сьогодні відзначив спецпідрозділ "Артан" та 9-й департамент ГУР.

"Слава всім, хто б'ється заради України! Дякую тобі, Франківську, за цей день! Слава Україні!" – підсумував глава держави.