Моторошні обстріли Херсона та Кривого Рогу: Зеленський у зверненні анонсував покарання за терор

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 31 липня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави розповів, що сьогодні о сьомій вечора завершили рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет, повідомляє 24 Канал. Окупанти використали 2 ракети "Іскандер".

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Росіяни атакували Кривий Ріг та Херсон

Президент заявив, що загарбники застосували балістичні ракети проти житлового будинку в Кривому Розі – просто проти звичайних людей, зокрема дітей. В одному під'їзді зруйнувалися поверхи з четвертого по дев'ятий.

Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше. Станом на цей час відомо про 6 загиблих, серед них – дитина: дівчинка, її звали Дар'я. Їй було лише 10 років. Разом із нею загинула її мама. Її звали Наталія. Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких,

– наголосив Зеленський.

Внаслідок атаки постраждали 69 людей. Десятки з них зараз перебувають у лікарнях. Серед травмованих є люди в тяжкому стані. Усім наразі надають усю необхідну допомогу.

"І я дякую кожному й кожній, хто бореться за життя людей! Рятувальна операція була складною. Падали частини конструкції будинку. На рівні четвертого поверху – пожежа. Загалом до порятунку були залучені понад 350 працівників ДСНС, поліції, комунальних служб. Допомагали волонтери. Вдячний усім!" – підкреслив український лідер.

Сьогодні він особливо відзначив за рятувальну операцію у Кривому Розі:

працівників ДСНС: лейтенанта Вадима Кучкурду, молодшого сержанта Володимира Гембіхнера, старшину Віктора Іліка та Сергія Бицка – заступника командира державного воєнізованого гірничорятувального загону,

поліцейських: підполковника Миколу Гармаша, капітана Романа Бондарчука.

лікарів Владислава Волошина і Костянтина Ісайченкова,

нацгвардійців: сержанта Андрія Головіна, капітана Дениса Терещенка,

комунальників Сергія Дмитрієва та Андрія Шайду,

волонтерок Ларису Сидоренко та Вікторію Третяк.

"Дякую! Дуже важливо, коли всі разом захищаємо життя, допомагаємо долати російський терор!" – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Ракети по Кривому Рогу випустили з Криму

Зеленський розповів, що за попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу випустили з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкоя.

І це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів,

– зазначив президент.

Він додав, що санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення.

"І зараз з'являється дедалі більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї. І, до речі, ми неодноразово надавали таку інформацію нашим партнерам у закритому режимі", – зауважив глава держави.

За його словами, треба діяти усім разом:

суттєво посилювати санкції за терор;

суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет;

відповідати рішучістю у постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб Сили оборони могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти українців, проти українських дітей.

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Загарбники обстріляли Херсон

Зеленський заявив, що сьогодні ж російські нелюди обстріляли з артилерії Херсон. Внаслідок атаки загинув працівник поліції.

Мої співчуття. Поранені 9 людей, серед них дитина й 4 волонтери громадського об'єднання "Місто сили"… Попри будь-який російський терор, попри будь-які спроби Росії шантажувати світ спільної нашої сили – усіх у світі, хто цінує життя, – достатньо, щоб подолати зло,

– наголосив український лідер.

Він додав, що українці можуть не лише завдати поразки державі-терористу, а й забезпечити перемогу справедливості.

"Коли всі, хто винен у терорі, нестимуть відповідальність. Але для цього потрібно щодня, щотижня, щомісяця збільшувати нашу співпрацю та збільшувати тиск на агресора", – зазначив президент.

Він подякував:

усім у світі, хто саме так і робить;

усім, хто захищає свободу й людяність разом з Україною.

"І, звичайно, наші воїни. Бахмут. Весь Донбас, Оріхів та всі наші південні позиції, кордон, і кожен та кожна, хто береже спокій регіонів нашої держави. Наші захисники й захисниці неба. Дякую вам, наші герої! Працюємо над новою зброєю для вас! Разом наближаємо перемогу! Слава Україні!" – підсумував глава держави.