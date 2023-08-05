"Кинджали" та "Калібри" били по "Мотор Січі" та Хмельниччині – частину ракет збили, – Зеленський

Сили оборони продовжують героїчно захищати нашу державу від російських окупантів. Ввечері 5 серпня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави прокоментував черговий масований обстріл, який загарбники здійснили сьогодні, повідомляє 24 Канал.

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У Саудівській Аравії почався саміт щодо війни в Україні

Зеленський зазначив, що сьогодні – черговий активний день для українських міжнародних зусиль.

Наша команда працює в Джидді, у Саудівській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо Формули миру. Загалом там представлені 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ, але всіх єднає пріоритет міжнародного права,

– зауважив президент.

Він додав, що саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений.

"Дуже важливо, що там, на полях зустрічі в Джидді, відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань", – наголосив український лідер.

За його словами, що більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Окупанти били по "Мотор Січі"

Зеленський розповів, що сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти України.

"Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей,

– заявив президент.

Він додав, що Росії не вдасться підмінити міжнародне право терором, кризами чи будь-яким залякуванням.

"Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для наших воїнів. Очікуємо й нових рішень наступного тижня – нових пакетів. Працюємо й для того, щоб іще більше досягнень і можливостей було в нашої оборонної промисловості", – зауважив український лідер.

За його словами, результати є, усі їх бачать, і це – справедливі та правильні результати, які показують державі-агресору, що таке її агресія.

"Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, у регіон, у світ. Той, хто несе іншим проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. І я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС і кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат", – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що

Україна в цій війні переможе.

Світ у цій війні переможе.

Правда в цій війні переможе.

"Головне, щоб ми всі в Україні та всі у світі, хто цінує нормальне життя, працювали на сто відсотків без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, а також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла. Саме це для Росії найбільш відчутне", – підкреслив Зеленський.

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Продовжується чистка державних інституцій

Президент розповів, що наступного тижня буде продовження роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну.

Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити й державу, і людей на службу своїй вигоді,

– наголосив український лідер.

Він додав, що хоч би ким людина була – чи то "воєнкомом", чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави.

"Так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України! На всіх напрямках: Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед і тільки вперед! Слава Україні!" – підсумував глава держави.