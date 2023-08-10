Головна мета – перемогти у війні, – Зеленський анонсував у зверненні ще більше оборонних пакетів

Вже 533 дні Сили оборони відбивають атаку ворога. Пізно ввечері 10 серпня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави наголосив, що Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю усього нашого народу, повідомляє 24 Канал.

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Головна мета – перемогти у війні

Зеленський зауважив, що сьогодні був виснажливий день – день нарад та зустрічей.

Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу,

– заявив президент.

За його словами, готують ще більше оборонних пакетів для українських воїнів та більше захисних систем для всього суспільства, зокрема систем ППО.

"Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову. Із сьогоднішніх зустрічей, про які варто й можна сказати публічно… Говорив із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом", – зазначив український лідер.

Він додав, що триває робота на всіх рівнях та з усіма суб'єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих дітей.

"Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі", – наголосив глава держави.

Він підкреслив, що українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі – у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти:

поважаються,

можуть донести свою думку державі,

можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань.

"Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Глава держави подякував військовим

Президент наголосив, що Україна вистоїть та збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну.

І я вдячний усім у світі, хто підтримує в цьому нашу державу, наших людей. Але передусім я вдячний кожному й кожній, хто б'ється за нашу незалежність. Сьогодні я хочу відзначити саме наших воїнів. Тих, хто заслуговує на особливу вдячність, хто проявляє особливу хоробрість і дає державі особливі результати. Слава вам, воїни!

– заявив Зеленський.

Президент назвав імена українських героїв:

Солдат Олександр Гринь, 81-ша окрема аеромобільна бригада, завдяки якому знищено й поранено вже понад два десятки окупантів;

Солдат Олександр Грінько, наша "Вісімдесятка", Десантно-штурмові війська, який поповнив наш обмінний фонд;

Солдат Артем Айзенціммер, 5-та окрема штурмова бригада;

Солдат Ірина Шевченко, головний сержант-інструктор 1-го механізованого батальйону;

Солдат Андрій Максичка, 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи, Бахмутський напрямок, який вивозив поранених, сам був поранений, але після лікування повернувся на передову;

Солдат Іван Гарбуз, 36-та окрема бригада морської піхоти, який б'ється на Запорізькому напрямку;

Старший солдат Сергій Примоченко, навідник розрахунку мінометів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи;

Старший солдат Віктор Доренський, ДШВ, 80-та бригада, який брав участь у боях біля Кліщіївки;

Старший солдат Максим Макаренко у складі "Вісімдесятки", який б'ється за Україну на Донбасі;

Старший солдат Олександр Лисенко, 5-та окрема штурмова бригада;

Старший матрос Анатолій Лук'янов, 37-ма окрема бригада морської піхоти, дуже відважний воїн;

Сержант Ольга Войтюк, санітарний інструктор, 1-й механізований батальйон;

Сержант Руслан Маліцький, 38-ма окрема бригада морської піхоти;

Молодший сержант Микита Миськов, наша славетна 55-та артилерійська бригада "Запорізька Січ";

Головний корабельний старшина Андрій Скотницький, наша 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякую Андрію, який героїчно відбивав російські штурми;

Молодший лейтенант Андрій Скібін, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

Старший лейтенант Сергій Федчик, 3-й механізований батальйон;

Майор Максим Захарченко, заступник командира танкового батальйону.

"Я пишаюся всіма вами, наші воїни! Кожним і кожною!" – підкреслив український лідер.

Він також окремо відзначив підрозділи, які забезпечують наступ українських військ. Мовиться про підрозділи саперів, які очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість іти вперед:

808-й окремий полк підтримки,

48-ма Камʼянець-Подільська інженерна бригада,

143-й Об'єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки.

"Дякую всім вам! Слава всім, хто б'ється за незалежність та свободу України! Слава Україні!" – підсумував глава держави.