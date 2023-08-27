Підготовка інфраструктури до нових літаків та посилення армії: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують захищати нашу державу від російських окупантів. Ввечері 27 серпня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави підбив підсумки тижня, повідомляє 24 Канал. Зокрема, він згадав українців, які цього тижня найбільше відзначилися.

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Президент відзначив рятувальників та військових

Зеленський зауважив, що після завершення ще одного тижня української сили час підбити підсумки вдячності тим українцям і українкам, які за минулі 7 днів відзначилися найбільше в захисті життя та держави. Мовиться про наших воїнів та рятувальників

Зокрема, президент згадав солдата Ярослава Бевза – воїна 47-ї окремої механізованої бригади, який одним із перших у складі штурмової групи зайшов та закріпився в Роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу в цьому селі.

Дякую, Ярославе! Дякую всім твоїм побратимам! І всім іншим нашим воїнам різних звань із різних підрозділів, хто робить усе можливе, щоб наш прапор був на всіх своїх законних місцях на всій території нашої держави!

– наголосив український лідер.

Також президент подякував українським бойовим медикам за героїзм та кожне врятоване життя наших бійців. Він особливо відзначив:

солдата Яну Хвостікову, санітарку лікувального відділення медичної роти,

молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру 47-ї бригади.

Він назвав й інші імена українських героїв:

Солдат Данило Марущак, командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади, який сміливо та влучно воює на околицях Авдіївки.

Старший матрос Олександр Носаль, 37-ма окрема бригада морської піхоти.

Молодший сержант Володимир Макаревич, дуже результативний оператор дронів, 46-та окрема аеромобільна бригада.

Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти, який системно та потужно знищує окупантів.

Спецпризначенці: молодший лейтенант Ярослав Ращупкін, старший сержант Семен Денисенко і молодший сержант Сергій Болотний, які діють на Півночі нашої держави, захищають Україну від російських диверсантів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Окремо президент відзначив воїнів, які захищають українців від "Шахедів":

старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка,

солдата Віталія Вовлошина.

Також він відзначив рятувальників, працівників ДСНС із різних регіонів України, зокрема:

Одеська область – тих, хто брав участь у ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Михайла Шишмана та Петра Станкова, майора служби цивільного захисту Валентина Салі.

– тих, хто брав участь у ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру: головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Михайла Шишмана та Петра Станкова, майора служби цивільного захисту Валентина Салі. Дніпропетровська область – головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Максима Веклича та Ігоря Тарасенка, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Сергія Макаренка, які особисто евакуювали поранених із будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів.

– головних майстер-сержантів служби цивільного захисту Максима Веклича та Ігоря Тарасенка, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Сергія Макаренка, які особисто евакуювали поранених із будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. Запорізька область – сержантів служби цивільного захисту Олександра Цигипа та Сергія Панченка за роботу в Оріхові. Також Зеленський згадав сержанта служби цивільного захисту Євгенія Пузанова та капітана служби цивільного захисту Олега Новохатька, які відзначилися роботою в місті Гуляйполе після російських обстрілів.

І сьогодні – без імен, без деталей, – але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців. Особовий склад ГУР та СБУ. Увесь. Справді молодці! Пишаюся нашими воїнами! Пишаюся нашим народом!

– підкреслив український лідер.

Він зазначив, що протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки, порядок денний яких уже визначений. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів:

військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків;

дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам.

"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії. Слава всім, хто захищає Україну та українців! Слава Україні!" – підсумував глава держави.