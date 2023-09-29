Цей тиждень значно посилив державу, – у зверненні Зеленський анонсував потужні новини для ЗСУ
Українські захисники вже 573 дні героїчно відбивають ворожу навалу. Ввечері 29 вересня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.
Глава держави заявив, що цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Завтра на Україну також чекають важливі новини, повідомляє 24 Канал.
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Президент прозвітував за день
Зеленський зазначив, що цей день був емоційним.
Почав його із заходів у Бабиному Яру. 82-гі роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру. Лише за кілька тих днів вересня 41-го року були вбиті понад 30 тисяч людей. Загалом у Бабиному Яру за час нацистської окупації були вбиті близько 100 тисяч людей. Євреї, також роми, українці. Представники інших народів,
– зауважив український лідер.
Він додав, що дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви й про те зло, яке здійснило Голокост, було розбите й покаране.
"Україна береже таку пам'ять. "Ніколи знову!" для нас, для України, для всього цивілізованого світу – це не порожні слова. І так завжди буде. Дуже символічно, що саме сьогодні я зустрівся з нашими українськими вчителями – тими, від кого, власне, залежить збереження історичної пам'яті та багато в чому людяності. Цієї неділі Україна відзначатиме День вчителя – день працівників і працівниць освіти", – заявив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео
Він подякував сьогодні всім українським учителям, вихователям, викладачам, наставникам, тобто усім, хто виконує одну з найпочесніших місій у житті, – навчає дітей того, що необхідно, аби не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху.
"Але навчання – це завжди більше, ніж здобуття знань і навичок та опанування професії. Це й характер, його сила. Це чіткість розмежування між добром і злом, яка приходить, коли вивчаєш людську культуру. Освіта готує і налагоджує моральний компас людини, щоб він працював і щоб завдяки цьому робота людини, життя людини збагачувало людяність", – наголосив президент.
За його словами, це дуже важливо.
І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала. Коли моральний компас людей та всього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні. В Україні цього ніколи не буде. Не лише завдяки силі нашої зброї, а й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов'язково переможе,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей, а завтра будуть важливі для України новини – для воїнів та всієї держави.
"Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності – та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає! Слава кожному й кожній, хто б'ється й працює заради України та людей! Слава Україні!" – підсумував президент.