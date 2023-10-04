Робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою, – Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують героїчно відбивати російську навалу. Ввечері 4 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глава держави надав звіт за день, повідомляє 24 Канал. За його словами, сьогодні були різні наради.

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Триває робота над збільшенням кількості систем ППО

Зеленський розповів, що однією з головних нарад сьогодні була нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше,

– зауважив президент.

Він додав, що на селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам.

"Теж змістовно. Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!" – заявив український лідер.

Також він провів нараду з урядовцями, про яку вчора домовилися в Харкові.

"У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об'єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", – наголосив глава держави.

За його словами, зараз Україна очікує на певні рішення від партнерів. Проте вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об'єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими.

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Президент відзначив посла Туреччини та керівника "Онур"

Зеленський зауважив, що сьогодні була й важлива розмова з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Я подякував за надану нашій державі гуманітарну допомогу, зокрема для нашої енергетики. Підтвердили нашу спільну відданість принципам територіальної цілісності та захисту державного суверенітету. Обговорили наші погляди на глобальні та регіональні формати безпеки, загалом на безпекову архітектуру,

– зауважив український лідер.

Також він відзначив державними нагородами турецьких друзів нашої держави:

Посла Туреччини в Україні, який активно взаємодіє з нашою державою, плідно та потужно зміцнює особисто наші відносини. Зокрема, працює над реалізацією Формули миру.

Керівника турецької компанії "Онур", яка активно працює з нашою державою, інвестує, створює робочі місця та допомагає обороні.

"Вдячний за підтримку. Готуємося до активної міжнародної роботи – і цей тиждень, і наступний тиждень мають бути для України результативними. Постійно додаємо нашим воїнам сили! Слава Україні!" – підсумував глава держави.