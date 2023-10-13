Є рішення щодо ракет для "Петріотів", – у зверненні Зеленський анонсував посилення ППО

Українські захисники мужньо боронять нашу державу від окупантів. Ввечері 13 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів про підсумки візиту до Одеси, повідомляє 24 Канал. Зокрема, про зустріч з прем'єром Нідерландів.

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Зеленський зустрівся з Рютте

Президент розповів, що до Одеси також приїхав Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, а також його команда.

Наші перемовини. Є рішення щодо ракет для "Петріотів": Нідерланди дають додаткові ракети. Окрема увага – захисту Одеси, усього нашого Півдня, від дунайських портів до портів Великої Одеси,

– зауважив Зеленський.

Також вони обговорили захист коридорів експорту в Чорному морі.

"Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки. І чітко підтримує те, що ми маємо зберегти й посилювати це наше значення. Від української сили прямо залежить соціальна стабільність багатьох країн. Сьогодні були в Одеському порту. Були доповіді військових, урядовців щодо нашої поєднаності зі світовим ринком та захисту української акваторії Чорного моря", – зазначив український лідер.

Окрім цього, він провів нараду щодо ситуації в Одеській області із керівниками правоохоронних органів, представниками обласної влади, військовим керівництвом.

"Ключове – це, звичайно, підготовка до зими, захист енергетики, відновлення того, що було зруйновано російськими ударами. Я вдячний усім, хто працює, щоб наші люди були захищені. Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по Одесі, і по Одеському регіону, по містах області й усієї України – на це зараз спрямована робота всіх у системі влади та наших дипломатів. Буде більше захисту нашій державі", – наголосив глава держави.

Він додав, що мав честь сьогодні відвідати українських воїнів, які відновлюються після поранень.

"Разом із Марком були в них, поспілкувалися. І я відзначив військових і лікарів, які їм допомагають, державними нагородами. Зустрілися з вихованцями Військової академії в Одесі. Хороша розмова. Дякую вам, хлопці, за вашу увагу, за ваші запитання. Хлопці, дівчата – молодці", – наголосив президент.

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Російські пропагандисти закликають захопити Готланд

Сьогодні ж з Одеси Зеленський звернувся до учасників зустрічі Об'єднаних експедиційних сил – це формат регіональної співпраці на півночі Європи.

Сполучене Королівство, Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія. Зустріч відбулася на шведському острові Готланд, і це вагомий сигнал, дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи та довготривалий надійний захист наших країн, наших людей,

– зауважив президент.

За його словами, якщо поглянути на мапу, то можна одразу зрозуміти, чому російські державні пропагандисти закликали захопити цей острів. Готланд – це контроль над усім регіоном.

"І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати. Коли я звертався до шведського парламенту у 22-му році, на початку повномасштабної війни, я говорив саме про це – наскільки важливо бути сильними усім у Європі, в усіх частинах континенту, у кожній такій стратегічній точці, як Готланд, від якої залежить спільна безпека", – пояснив український лідер.

Він додав, що вдячний за сьогоднішню підсумкову сильну заяву зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил.

"Підтримка України. Зокрема, підтримка на шляху в НАТО та чітке засудження російської агресії. І готовність допомагати нам так, як потрібно для перемоги у війні. Дякую!" – наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні з Молдовою підписали Протокол щодо спільного контролю на кордоні в пункті пропуску для залізниці "Кучурган – Новосавицька".

"Це ще один маршрут нашого експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить увесь наш регіон. Дякую вам, Молдово! І хочу подякувати сьогодні нашим воїнам – саме тим, які захищають наше небо. Зокрема, на півдні держави", – зазначив Зеленський.

Він відзначив наші вогневі групи:

13-й окремий зенітний кулеметний батальйон,

5-ту бригаду Нацгвардії,

14-тау радіотехнічну бригаду.

"Дякую вам, воїни! Слава всім, хто б'ється заради України! Дякую всім, хто допомагає нам! Дякую тобі, Марку, за візит і перемовини сьогодні, за всю підтримку! І дякую тобі, Одесо! Обов'язково ми відновимо все, що зруйнувала Росія. Слава Україні!" – підсумував президент.