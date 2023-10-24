Російський флот тікає із західної частини Чорного моря і навіть з Криму: звернення Зеленського

Понад 600 днів українські захисники героїчно стримують російську навалу. Ввечері 24 жовтня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Зокрема, глава держави звернувся до жителів тимчасово окупованих територій, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що сьогодні був насичений день, наповнений міжнародною роботою.

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Президент розповів про Кримську платформу

Зеленський зазначив, що сьогодні відбувся черговий саміт Кримської платформи, її парламентського виміру. Перший такий саміт провели торік у Хорватії, тепер другий – у Чехії.

Я вдячний нашим чеським партнерам за допомогу в організації саміту. Потужна декларація саміту – підтримка України, нашої територіальної цілісності та суверенітету, необхідності звільнити всю нашу землю від окупанта і всіх наших людей – із російської неволі. Підтримка нашої Формули миру. Чіткий голос за посилення тиску на Росію та саме таку допомогу Україні, яка потрібна для перемоги в цій війні,

– наголосив український лідер.

Він подякував Руслану Стефанчуку та всій команді Верховної Ради України й залучених державних інституцій за блискуче проведений саміт. Цього разу було майже 70 делегацій парламентів різних країн світу.

"Якісні заяви. Незмінна увага демократичного світу до України, до нашого захисту. Я звернувся до учасників саміту та окреслив нашу тактику щодо Чорноморського регіону й Криму. Попри багато сумнівів, які були в різних світових суб'єктів, Україна довела, що здатна перемагати – попри всі складнощі – саме в Чорноморському регіоні", – зауважив президент.

За його словами, це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму. Проте це для окупантів сенсу не матиме.

"І хочу зараз окремо сказати всім нашим людям у Криму, у Севастополі, в усіх окупованих районах Півдня та Сходу нашої держави. У поки що окупованих районах. Дорогі українці! Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, щоб ця війна завершилася поразкою окупантів", – наголосив глава держави.

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Україна крокує до набуття членства ЄС

Зеленський розповів, що сьогодні він взяв участь і в засіданні колегії єврокомісарів – вагомої інституції ЄС – на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крок за кроком ми рухаємося до історичного досягнення у відносинах із Європою – ми працюємо заради того, щоб уже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС. Є суттєві законодавчі новації, є необхідні кроки в розбудові інституцій,

– зауважив президент.

За його словами, окрім очевидного доленосного значення для України як для держави, початок переговорів із ЄС щодо членства матиме також і суттєвий практичний ефект тут і зараз – для всіх наших людей, зокрема воїнів.

"Мотивація – це теж зброя, і її також треба перезаряджати. Ми очікуємо цього потужного заряду для української мотивації – готовності з боку ЄС розпочати переговори з Україною, відповідного політичного рішення. Я дякую всім партнерам, які його наближають спільно з нами", – вважає український лідер.

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Формула миру стає глобальною

Зеленський зазначив, що сьогодні в Німеччині розпочав роботу черговий українсько-німецький бізнес-форум. Головне – на форумі представлені українська оборонна промисловість, енергетика та інфраструктура.

Є хороші домовленості, спільні проєкти. Я вдячний і особисто канцлеру Олафу Шольцу, і його урядовій команді, і всьому суспільству Німеччини: наш рівень відносин зараз та довіри – між Україною та Німеччиною – справді найвищий за всі роки незалежності,

– зауважив президент.

️За його словами, готується ще одна потужна міжнародна зустріч – щодо Української формули миру на рівні радників та спеціальних представників.

"Скоро вже майже рік, як були представлені пункти Формули миру. І за цей рік зроблено багато – наша Формула миру поступово стає глобальною. Зараз Офіс та МЗС працюють над розширенням кола учасників зустрічі – вже розуміємо, що будуть представлені всі континенти", – заявив український лідер. ️

Він подякував кожному й кожній у світі, хто допомагає Україні наближати справедливий мир.

"Я хочу сьогодні ще окремо відзначити Данію – зустрівся з міністром оборони Данії. Обговорили подальшу нашу співпрацю – підготовку нового оборонного пакету підтримки. Кожен день, кожен тиждень ми використовуємо для того, щоб наша держава стала сильнішою. ️Слава українським воїнам! Слава всьому нашому народу! Слава Україні!" – підсумував глава держави.