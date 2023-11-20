Буде більше снарядів, які потрібні саме зараз, – Зеленський звернувся до українців

20 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців у вечірньому відео. У ньому глава держави підбив підсумки 635 дня повномасштабного вторгнення.

Почав глава держави своє звернення з головної новини дня. Мовиться про візит міністра оборони США Ллойда Остіна. Разом із ним були також верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі. Президент зазначив, що була дуже продуктивна розмова напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн".

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Україна отримає нову допомогу

Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи – те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз,

– зазначив президент.

Також обговорили українські дії у Чорному морі та захист експортного коридору. Зеленський підкреслив, що свобода мореплавства – фундаментальна цінність для всього світу. І що наша держава довела у Чорному морі, що ми можемо виганяти агресора з акваторії, яку він прагнув зробити мертвою.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство в підтримці", – додав Зеленський.

Він зауважив, що нормальне життя багато в чому залежить від того, чи сильні США у захисті життя. І, підкреслив президент, світ бачить цю силу у допомозі нашій державі.

Зеленський провів вагомі наради

Перша стосується планування міжнародної комунікації України на найближчі тижні. Він додав, що будуть відповідні дії. Крім того, провів наради з керівниками розвідки – і ГУР, і Служби зовнішньої розвідки України. За словами президента, обидві працюють потужно, за що він вдячний.

А ще він провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Здебільшого вона стосується поточних речей, які урядовці зараз реалізовують. А також відносин з деякими партнерами.

Шмигаль доповів про перемовини з представниками Болгарії та Румунії. За словами президента, це напрямок транскордонної взаємодії, який зараз зростає.

"Я дякую партнерам. Це й робота морського коридору, і дунайського експортного кластера, і загалом товарообіг між нашими країнами. Лише з Румунією ми бачимо потенціал зростання до 4 мільйонів тонн товарообігу до кінця цього року. Це дуже потужно й дуже підтримує не лише нашу державу, не лише робочі місця в Україні, а й у країнах-партнерах. Увесь регіон зростає, коли сусіди співпрацюють", – зазначив він.

Володимир Зеленський переконаний, що додадуть ще співпраці. Він наголосив, що і Румунія, і Болгарія, і Молдова, і Україна, а також весь Європейський Союз зацікавлені в тому, щоб зв'язки ставали міцнішими. А все тому, що з часом така міцність відображається у зростанні можливостей спільного захисту – захисту свободи.

"Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я дякую всім, чия робота – зробити Україну, наших людей, наших дітей більш захищеними. І кожному українському солдату, кожному нашому сержанту, кожному офіцеру Сил оборони й безпеки України, усім, хто захищає державу та справді дбає про людське життя, я дякую! Слава Україні!" – резюмував президент!

Раніше Володимир Зеленський зробив свіжу заяву про війну. За його словами, все завершиться не так швидко, як би хотілося нам.