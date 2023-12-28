Доповідь СБУ, нарада з Умєровим, розмова з Папою: Зеленський звернувся до українців

Про що говорив президент у 673 день війни – розкаже 24 Канал.

Після Різдва президент поговорив із Папою Римським. Ватикан залучений у реалізацію Формули миру.

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Зеленський провів нараду з Умєровим

Вона стосувалася розвитку Сил оборони. За словами президента, обговорювали "конкретні речі, які треба зробити". Зеленський запевнив, що їх зроблять. Це дозволить зберегти міцність країни і мати необхідні аргументи в розмові з партнерами.

"Збільшення власних сил України та збереження консолідації світу – це наше завдання. Завдання всієї держави й кожного, хто працює заради неї", – підкреслив він.

Фронт: стійкість сьогодні – запорука успіхів у 2024 році

Президентові доповіли про ситуацію на фронті, зокрема у Харківській, Донецькій, Запорізькій областях і на окупованому лівому березі.

"Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни й чого будемо очікувати від наступного року", – говорить Зеленський.

СБУ розповіла, як захищає від колаборантів

На селекторній нараді обговорили внутрішню ситуацію, в тому числі ліквідацію наслідків ударів по Херсону та області, Запоріжжю та інших регіонах. Президент подякував рятувальникам, лікарям і поліцейським.

Доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників, у протидії злочинності,

– лаконічно зазначив Зеленський.

США передали новий оборонний пакет

Про це стало відомо пізно ввечері 27 грудня. Президент акцентував, що це 34-й пакет за цей рік і "54-й за час нашого захисту від цієї російської агресії". У нього увійшли ракети для систем ППО і "хаймарсів", артилерія калібру 155 і 105 міліметрів, додаткова бронетехніка.

Я вдячний президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всім тим, хто підтримує нас у цілком конкретному завданні: російський терор повинен програти. Терор завжди повинен програвати. І ми всі разом у вільному світі це забезпечимо – зробимо все, щоб і наступного року зберегти належний рівень взаємодії заради нашої спільної сили, сили всіх, хто протистоїть терору,

– висловився лідер держави.

Зерновий коридор: Україна перевезла багато вантажів морем

Результати роботи експортного коридору в Чорному морі – понад 12 мільйонів тонн вантажів. Як сказав Зеленський, особливо вагомими вони є за грудень, що відчувається на рівні всієї економіки України.

Як просувається укладення договорів про безпекові гарантії

Відбулася нарада, де говорили про підсумки року щодо перемовин про безпекові гарантії для України.

"Є базова декларація "Групи семи" – Вільнюська декларація. Її вже підтримали 30 держав. Почалася двостороння робота щодо гарантій, і наступного року продовжимо", – запевнив президент.

Папа Римський за справедливий мир для України

Щойно говорив із Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи,

– повідомив президент.

"Я дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях заради України! Я дякую всім, хто допомагає й хто працює заради наших спільних інтересів! Слава Україні!" – завершив звернення Володимир Зеленський.